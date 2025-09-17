Beach Tennis: La Quinta Parada del circuito nacional será en Playas

Duplas de todo el país se aprestan a vivir este sábado 20 y domingo 21 de septiembre duelos importantes

Los partidos de la cuarta parada se disputaron en el Hotel Howard Johnson Montañita.

El Circuito Beach Tennis Ecuador 2025 continúa este fin de semana con la quinta parada oficial que se disputará entre el sábado 20 y domingo 21 de septiembre en el Ocean Club de General Villamil, Playas, balneario de la provincia del Guayas.

Para esta jornada de la competencia que recorre el país, las categorías confirmadas son Amateur Femenino y Masculino, Intermedia, Suma Masculino, Mixto Amateur e Intermedio, con premios en efectivo para los ganadores al término de la fecha.

Cabe recordar que en la cuarta parada, disputada entre el 9 y 10 de agosto, en Montañita, provincia de Santa Elena, los líderes de la categoría Amateur Femenino fueron Daniela Rodríguez y María Elisa Panchana, quienes derrotaron a Gema Matías y Camila Nuñez; mientras que Amateur Masculino los monarcas fueron Carlos Albuja y Stiven Cacao, dejando el vicecampeonato a Fernando Vergara y Phillip Lehnhoff.

En la categoría Intermedio Masculino los protagonistas fueron Andrés Falcones y Enrique Ponce, quienes derrotaron a la dupla integrada por Christopher Yagual y Patricio López.

Finalmente, pero no menos importante, la categoría Mixto Amateur tuvo como figuras máximas a Daniela Rodríguez y Jean Paul Liligren, quienes vencieron a Nicole Fuentes y Carlos Albuja. En tanto que en Mixto Intermedio, Andrés Falcones y Verónica Rodríguez fueron los monarcas y Christopher Yagual y Gema Matías se llevaron el segundo lugar.

De acuerdo con Carlos Rodríguez, líder del Circuito Beach Tennis Ecuador, las competencias seguirán hasta noviembre por distintos escenarios costeros del país.

