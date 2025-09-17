Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

beach tennis
Los partidos de la cuarta parada se disputaron en el Hotel Howard Johnson Montañita.Cortesía

Beach Tennis: La Quinta Parada del circuito nacional será en Playas

Duplas de todo el país se aprestan a vivir este sábado 20 y domingo 21 de septiembre duelos importantes

El Circuito Beach Tennis Ecuador 2025 continúa este fin de semana con la quinta parada oficial que se disputará entre el sábado 20 y domingo 21 de septiembre en el Ocean Club de General Villamil, Playas, balneario de la provincia del Guayas.

RELACIONADAS

Para esta jornada de la competencia que recorre el país, las categorías confirmadas son Amateur Femenino y Masculino, Intermedia, Suma Masculino, Mixto Amateur e Intermedio, con premios en efectivo para los ganadores al término de la fecha.

beach tennis

Beach Tennis Ecuador: estos son los ganadores de la Cuarta Parada en Montañita

Leer más

Cabe recordar que en la cuarta parada, disputada entre el 9 y 10 de agosto, en Montañita, provincia de Santa Elena, los líderes de la categoría Amateur Femenino fueron Daniela Rodríguez y María Elisa Panchana, quienes derrotaron a Gema Matías y Camila Nuñez; mientras que Amateur Masculino los monarcas fueron Carlos Albuja y Stiven Cacao, dejando el vicecampeonato a Fernando Vergara y Phillip Lehnhoff.

En la categoría Intermedio Masculino los protagonistas fueron Andrés Falcones y Enrique Ponce, quienes derrotaron a la dupla integrada por Christopher Yagual y Patricio López.

Finalmente, pero no menos importante, la categoría Mixto Amateur tuvo como figuras máximas a Daniela Rodríguez y Jean Paul Liligren, quienes vencieron a Nicole Fuentes y Carlos Albuja. En tanto que en Mixto Intermedio, Andrés Falcones y Verónica Rodríguez fueron los monarcas y Christopher Yagual y Gema Matías se llevaron el segundo lugar.

De acuerdo con Carlos Rodríguez, líder del Circuito Beach Tennis Ecuador, las competencias seguirán hasta noviembre por distintos escenarios costeros del país.

Si quieres más información de interés ¡SUSCRIBETE!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ataque con coche bomba en salsoteca de Guayaquil deja un menor detenido

  2. Unidad Judicial de Guayaquil evacuada tras alerta por explosivo

  3. La Fed de EE.UU. aprueba su primera baja de interés del año

  4. Beach Tennis: La Quinta Parada del circuito nacional será en Playas

  5. Aquiles Álvarez a la Fiscalía: “Si quieren, voy preso. Me avisan"

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Cuándo se estrena el último capítulo de la temporada 3 de El verano en que me enamoré

  3. Vías cerradas en Ecuador hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

  4. Ibai probó el encebollado ecuatoriano y esta fue su reacción: video ya es viral

  5. BanEcuador entrega el bono Raíces a los primeros 70.000 productores

Te recomendamos