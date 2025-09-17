¿Quién es el jugador de Orense SC que resultó herido en un ataque armado en Machala?

Ariel Suárez, joven promesa del fútbol ecuatoriano, resultó herido en un ataque mientras se movilizaba por Machala

Ariel Suárez, jugador del Orense SC, fue herido en un ataque armado en Machala.

La noche del lunes 16 de septiembre terminó con un susto enorme para el jugador de Orense SC, Ariel Suárez Calderón, luego de que fuera víctima de un intento de asalto armado mientras conducía por la avenida Circunvalación Norte, una de las zonas más concurridas de Machala.

Según reportes preliminares, dos hombres en motocicleta interceptaron el vehículo en el que se movilizaba Suárez junto a una joven. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra el automóvil. Uno de los disparos rozó la cabeza del futbolista, provocándole una herida superficial. Su acompañante, sin embargo, recibió un impacto más grave.

A pesar del ataque, el jugador logró mantener la calma y condujo hasta una casa de salud, donde recibió atención médica inmediata. El equipo médico confirmó que la herida no compromete su estado de salud, y actualmente se encuentra estable. La joven que lo acompañaba permanece hospitalizada.

Orense SC confirma que Ariel Suárez está fuera de peligro

El Orense Sporting Club se pronunció oficialmente la tarde del miércoles 17 de septiembre a través de un comunicado en sus redes sociales. El club confirmó la agresión y detalló que Ariel Suárez, quien se formó en las divisiones juveniles del equipo, no sufrió lesiones de gravedad.

“Nuestro jugador Ariel Suárez Calderón fue víctima de un intento de asalto y presenta una herida leve en la cabeza que no pone en riesgo su vida. Agradecemos a toda la comunidad por su apoyo y muestras de solidaridad”, indicó el club.

Además, la institución condenó enérgicamente el hecho delictivo, pidió justicia y recalcó que el jugador recibió la atención necesaria tras el incidente.

¿Quién es Ariel Suárez?

Ariel Suárez es uno de los talentos jóvenes más destacados del Orense SC, club que milita en la primera división del fútbol ecuatoriano. Su proyección ha llamado la atención por su compromiso en la cancha y su crecimiento desde las divisiones formativas.

Este ataque ha encendido las alarmas sobre la inseguridad en Machala y en general sobre la violencia que afecta a los deportistas, figuras públicas y ciudadanos en general en Ecuador.

