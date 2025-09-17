Expreso
Independiente del Valle
Independiente del Valle recibe a Once Caldas en los octavos de Copa Sudamericana 2025.Archivo

Independiente del Valle vs Once Caldas: Dónde ver y detalles | Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle recibe a Once Caldas por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El sueño continental continúa para Independiente del Valle, que este miércoles 17 de septiembre recibirá al colombiano Once Caldas, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.  

(Te invito a leer: ¿Cuándo se publica la actualización de Ranking FIFA 2025? Ecuador sueña con bombo 2)

El encuentro se jugará desde las 19:30 (hora local) en el estadio Banco Guayaquil.

IDV quiere hacerse fuerte en casa en esta fase decisiva

IDV, dirigido por el técnico Javier Rabanal, buscará aprovechar su localía y sacar ventaja en esta serie decisiva.  

Independiente del Valle
IDV buscará sacar ventaja en su estadio.ARCHIVO / EXPRESO

Para ello, contará con sus principales figuras ofensivas: el goleador argentino Claudio Spinelli, el creativo Junior Sornoza y el talentoso mediapunta Juan Cazares, quienes serán claves para romper la defensa rival.

Independiente del Valle llega a esta instancia luego de eliminar a Mushuc Runa en la fase anterior, mostrando solidez en casa y eficacia en el ataque.  

Clásico del Astillero

Emelec bajo la lupa por violencia en el Clásico del Astillero: ¿Qué dice la ley?

Leer más

Once Caldas llega motivado tras eliminar a Huracán

Ahora, enfrentará a un rival con experiencia internacional como Once Caldas, que viene de dejar en el camino a Huracán de Argentina.

El conjunto colombiano apostará por su referente ofensivo, el veterano goleador Dayro Moreno, y por la velocidad del extremo derecho Michael Barrios, quienes buscarán dar el golpe en territorio ecuatoriano.

Dónde y a qué hora ver el partido IDV vs Once Caldas en Ecuador

Para los aficionados en Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO a través del canal de televisión por suscripción ESPN, y también estará disponible en la plataforma digital Disney+.

Las alineaciones confirmadas de Independiente del Valle y Once Caldas

