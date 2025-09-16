¿Cuándo se publica la actualización de Ranking FIFA 2025? Ecuador sueña con bombo 2

Ecuador ya está en el Mundial 2026, pero espera la actualización del Ranking FIFA 2025 para soñar con el bombo 2

La selección de Ecuador ya tiene asegurado su boleto para el Mundial 2026, pero aún queda un desafío clave antes del sorteo de grupos: escalar posiciones en el Ranking FIFA 2025.

(Te invito a leer: Emelec bajo la lupa por violencia en el Clásico del Astillero: ¿Qué dice la ley?)

Tras una destacada actuación en la reciente fecha FIFA de septiembre, la Tricolor espera ansiosamente la próxima actualización del escalafón mundial, que se publicará el 17 de septiembre de 2025, según lo confirmó la propia FIFA.

El objetivo: entrar al bombo 2 del sorteo

Esta actualización es crucial, ya que determinará qué selecciones serán cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Mundo, previsto para el 5 de diciembre de 2025.

Ecuador sumó 29 puntos y quedó segundo en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. MIGUEL CANALES

Ecuador, junto a Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Paraguay, ya logró la clasificación directa. Sin embargo, el objetivo ahora es escalar al bombo 2, que le permitiría evitar rivales de alto nivel en la fase de grupos del Mundial 2026.

¿Qué lugar ocupa Ecuador actualmente en el Ranking FIFA?

Actualmente, Ecuador se encuentra en la posición 25 del Ranking FIFA, con 1570.68 puntos. Para ingresar al bombo 2, necesita superar al menos a la selección de República de Corea, que ocupa el puesto 23 con 1587.08 puntos.

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2025 tras el Emelec vs Barcelona SC Leer más

Esa diferencia podría reducirse gracias a los buenos resultados en la última fecha FIFA, donde la Tricolor empató 0-0 frente a Paraguay y logró una victoria 1-0 sobre Argentina.

Corea del Sur, el rival directo en el ranking

Si bien estos puntos le dieron un impulso importante, todavía no serían suficientes. En los próximos cuatro amistosos internacionales previos al sorteo, Ecuador está obligado a sumar triunfos y esperar que Corea del Sur no logre resultados positivos.

No estar entre los cabezas de serie podría significar un grupo mucho más complicado en la primera fase del Mundial 2026. La posición en el ranking definirá en qué bombo se ubicará la Tri, y eso podría marcar la diferencia entre una fase de grupos accesible o una con potencias mundiales desde el arranque.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!