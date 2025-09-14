Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2025 tras el Emelec vs Barcelona SC

Barcelona SC derrotó 4-0 a Emelec por la fecha 24 de LigaPro 2025 y se mantiene en zona de clasificación al hexagonal final

Barcelona SC se impuso 4-0 ante Emelec en una nueva edición del Clásico del Astillero, disputado este domingo 14 de septiembre de 2025, por la fecha 24 de la LigaPro 2025.

Con esta victoria, el Ídolo del Astillero llegó a 50 puntos y recuperó el segundo lugar en la tabla de posiciones, consolidándose como candidato firme al hexagonal final del torneo ecuatoriano.

Barcelona SC golpea temprano con gol de Rivero

El primer gol del compromiso llegó temprano, al minuto 4. El delantero uruguayo Octavio Rivero abrió el marcador tras anticipar a Luis Fernando León y conectar de primera un centro bajo enviado por Bryan Carabalí, exjugador de Emelec.

Barcelona se puso adelante en el marcador ante Emelec en el Clásico del Astillero. MIGUEL CANALES / EXTRA

El segundo tanto llegó al minuto 37. Joaquín Valiente lideró una jugada colectiva, combinó con Jhonny Quiñónez en una pared precisa y definió cruzado dentro del área para ampliar la ventaja en el estadio George Capwell.

En la segunda mitad, Janner Corozo marcó el 3-0, desde el punto penal al minuto 74, tras una falta sancionada en el área azul. Braian Oyola sentenció el partido con otro tanto desde los doce pasos.

El Ídolo llega a 50 puntos y vuelve al segundo lugar

Con estos tres puntos, Barcelona SC suma 50 unidades y vuelve al segundo puesto, manteniéndose en zona de clasificación directa al hexagonal final de la LigaPro 2025, donde se definirá al campeón nacional y los cupos internacionales.

Emelec cae al noveno puesto

Por su parte, Emelec se queda con 38 puntos y cae al noveno lugar de la tabla. A pesar del traspié, los azules aún se mantienen en zona de clasificación al hexagonal que otorga un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

Resultados de la fecha 28 de la LigaPro 2025

