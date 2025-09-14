Moisés Caicedo revela el secreto detrás de su nueva faceta goleadora en Chelsea

Caicedo ha arrancado la temporada con dos goles y grandes actuaciones en el Chelsea, mostrando una versión más ofensiva

Moisés Caicedo ha arrancado la temporada 2025/26 con una versión renovada, más atrevida y decisiva en el frente ofensivo. Con Chelsea, Niño Moi ya suma dos goles en las primeras cuatro fechas de la Premier League, una cifra inusual para quien fue fichado principalmente por su solidez defensiva.

Sin embargo, esta evolución no es producto del azar. “He decidido esta temporada patear más al arco. Y bueno, está resultando, así que voy a seguir intentándolo. Sabía lo que hacía. Fue un golazo, pero quiero seguir adelante para ayudar al equipo”, confesó el ecuatoriano en declaraciones a Sky Sports.

MVP ante Brentford: golazo y dominio total del mediocampo

Su más reciente anotación llegó en el empate 2-2 frente a Brentford, el pasado sábado 13 de septiembre de 2025, en un encuentro donde Caicedo no solo firmó un golazo desde el borde del área, sino que también se adueñó del mediocampo.

Moisés Caicedo marcó un golazo en el empate 2-2 de Chelsea ante Brentford. Internet

Recuperó ocho balones, interceptó cuatro y despejó otro, lo que le valió ser elegido como el mejor jugador del partido.

El primero de sus goles en esta temporada se dio en la victoria 5-1 sobre West Ham, donde también mostró su crecimiento para buscar espacios y poder anotar.

Caicedo no descuida su faceta defensiva: estadísticas de recuperación

Pero Niño Moi no ha descuidado su labor habitual. Sigue siendo el eje de contención en el esquema del técnico Enzo Maresca, quien confía en su capacidad para equilibrar al equipo entre defensa y ataque.

“Queríamos los tres puntos y no nos conformamos con un simple empate. Pero estoy orgulloso de cómo luchó el equipo hasta el final y me alegró haber contribuido a mi gol. Nos servirá de motivación para esforzarnos más en los entrenamientos y volver más fuertes al próximo partido”, agregó Caicedo.

Confianza renovada para enfrentar su primera Champions League

Con esta confianza renovada y un rol cada vez más completo, el ecuatoriano se prepara ahora para un nuevo reto: su debut en la Champions League. El miércoles 10 de septiembre de 2025, Chelsea visitará a Bayern Múnich en la primera fecha de la fase de liga.

