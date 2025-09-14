Emelec vs Barcelona SC: Opciones para ver y detalles del Clásico del Astillero 2025

Barcelona SC y Emelec protagonizan un nuevo Clásico del Astillero este domingo 14 de septiembre en el estadio George Capwell

Emelec y Barcelona SC se enfrentarán en el estadio Capwell.

El fútbol ecuatoriano se viste de gala este domingo 14 de septiembre de 2025 con el Clásico del Astillero. En la jornada 28 de la LigaPro 2025, Emelec y Barcelona SC se verán las caras en el estadio George Capwell a partir de las 17:30 (hora local).

Emelec busca un milagro en la tabla

Emelec llega a este encuentro con la urgencia de sumar. Ubicado en el noveno puesto con 38 puntos, el Bombillo necesita una victoria para no perder de vista el hexagonal final.

La situación es complicada, ya que están a cinco puntos del sexto lugar, ocupado por Deportivo Cuenca (43 unidades).

Emelec pelea por clasificar al hexagonal final de la LigaPro 2025. FREDDY RODRÍGUEZ

Además, el director técnico Guillermo Duró no podrá contar con dos piezas clave: el delantero Facundo Castelli y el lateral Alexander González estarán ausentes por lesión y sanción, respectivamente.

Barcelona SC no puede fallar

Por el lado de la visita, Barcelona SC afronta el Clásico con la obligación de sumar tres puntos para seguir en la lucha por el título.

Con 47 unidades, el Ídolo del Astillero se mantiene en el tercer puesto del torneo. Aunque la diferencia con el líder, Independiente del Valle (62 puntos), es de 15 unidades, una victoria en el Capwell podría significar un impulso anímico para el resto del campeonato.

Dónde ver EN VIVO Emelec vs Barcelona SC

El partido se disputará desde las 17:30 (hora local) en el estadio Capwell y será transmitido en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto por su plataforma digital como canal de televisión pagado.

Barcelona SC busca recortar distancia con el liderato. Miguel Canales Leon

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

