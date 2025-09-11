La crítica de La Colo a Barcelona SC: "Faltan jugadores que amen la camiseta"

Carolina Terán, periodista e hincha del Ídolo, exige un triunfo de Barcelona SC ante Emelec en el Clásico del Astillero

El centenario de Barcelona SC se ha convertido en una pesadilla para sus hinchas. Eliminados de la Copa Libertadores y la Copa Ecuador, la única esperanza para el Ídolo es la LigaPro 2025. En medio de este panorama sombrío, la periodista Carolina ‘La Colo’ Terán, reconocida por su pasión por el club, ha alzado la voz para exigir una victoria en el Clásico del Astillero.

La Colo no se guardó nada al expresar el sentir de una afición frustrada. “Se pueden perder mil torneos, pero el Clásico del Astillero se gana como sea. No se puede perder ante el rival eterno y peor aún en este mal momento que atraviesa el equipo”, exclamó.

Un año de decepciones

Para la comunicadora, el 2025 ha sido un año "para el olvido". En su opinión, el rendimiento del equipo ha sido "chimichurri", una palabra que según ella, "define bien este año". La planificación de la directiva, encabezada por Antonio Álvarez, ha sido un fracaso.

La Colo recalca que, como hincha, se siente engañada porque la dirigencia del club prometió títulos en el centenario. Freddy Rodriguez

"Se preocuparon en sacar tomatodos, vasitos e indumentaria, pero se olvidaron de lo prioritario: formar un equipo competitivo. Nos vendieron humo en el año más importante de nuestra historia", sentenció.

La Colo, además, confesó sentirse engañada como hincha y admitió que "cada día cuesta aceptar la realidad del club". Este domingo, a las 19:30, el Ídolo visitará a Emelec en el Capwell. Más allá de los tres puntos, se juegan el honor ante una hinchada que no tolerará una derrota.

La dura crítica a los jugadores

La periodista fue contundente al señalar el bajo rendimiento del equipo. “La situación de algunos es vergonzosa. Salen como pechos fríos, sin ganas", dijo, apuntando al mal desempeño de los futbolistas.

La incomprensión de La Colo se extiende a las decisiones técnicas y a la presencia de ciertos jugadores.

"Hay jugadores que, creo, son titulares por terquedad. No sé si del técnico o de dirigentes, pero no entiendo cómo siguen los mismos titulares en las bandas cuando yo juego y defino mejor que ellos", aseguró.

En su crítica, la comunicadora mencionó a los extremos Janner Corozo, Braian Oyola, Jandry Gómez y Cristhian Solano. También arremetió contra la zona de volantes, a la que calificó de "irreparable", ya que "trajeron una cura, pero resultó peor que la enfermedad”.

La Colo asegura que es una hincha fiel de Barcelona SC. Cortesía

El llamado a una purga radical

La Colo finalizó su intervención con un llamado a la acción. "Hay que hacer rodar cabezas. Sacar a más de media plantilla y traer jugadores a los que no les pese la camiseta. Faltan futbolistas que amen de verdad a Barcelona SC", afirmó. Para ella, la solución no está solo en la cancha, sino en el corazón de los jugadores. "Cuando tengamos jugadores enamorados del club, los títulos caerán solitos", concluyó.

