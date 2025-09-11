Expreso
  Deportes

Boxeo
Canelo Álvarez y Tarence Crawford se enfrentarán en Las Vegas.Cortesía

Dónde ver Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Fecha, hora y detalles de la pelea

No te pierdas el combate Canelo Álvarez vs Terence Crawford en vivo. Te contamos cómo verlo desde Ecuador

El mundo del boxeo se paralizará el próximo sábado 13 de septiembre de 2025, cuando el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Terence ‘Bud’ Crawford se suban al ring del Allegiant Stadium en una de las peleas más esperadas del año. 

Este combate no es solo un duelo; es un choque de titanes entre dos de los mejores boxeadores de la última década.

Un legado en juego

Canelo Álvarez, actual campeón indiscutido del peso supermedio (168 libras), pondrá en juego todos sus cinturones. 

Canelo Álvarez
Canelo Álvarez defenderá el título en la categoría peso supermediano.Cortesía

El tapatío busca reafirmar su dominio y consolidar aún más su legado enfrentando a un rival de la talla de Crawford, considerado por muchos como el mejor boxeador libra por libra del mundo. Para Canelo, esta pelea es una oportunidad de demostrar que su lugar en la élite es indiscutible.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: duelo de campeones con legado en juego

En la esquina contraria, Terence Crawford sube de categoría con una meta clara: hacer historia. Con una técnica depurada y una estrategia impecable, Bud buscará sorprender al mundo al destronar a Canelo y conquistar una nueva división. 

Esta pelea representa el mayor desafío de su carrera y podría catapultarlo a un estatus legendario.

¿Dónde ver la pelea en Ecuador?

¡Atención, fanáticos ecuatorianos! La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se podrá disfrutar EN VIVO en Ecuador a través de la plataforma de streaming Netflix. La transmisión de este imperdible evento comenzará a partir de las 20:00 horas (hora de Ecuador).

