Ranking FIFA 2025: ¿Cuándo se publica la actualización y qué espera Ecuador?
El ranking FIFA 2025 será clave para conocer la ubicación de Ecuador antes del sorteo de grupos
Con el boleto directo al Mundial 2026 ya en el bolsillo, Ecuador se prepara para una fecha clave: el 17 de septiembre de 2025. Ese día, la FIFA publicará su nueva actualización del ranking mundial, un factor crucial que definirá a los cabezas de serie para la próxima Copa del Mundo 2026.
Ecuador clasificado: una campaña sólida rumbo a 2026
La Tricolor, junto a Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Paraguay, selló su clasificación directa en las Eliminatorias Sudamericanas, dejando a Bolivia en la zona de repechaje.
Pero ahora, la atención de los aficionados se centra en el escalafón global, que podría determinar la suerte del equipo en el sorteo del 5 de diciembre de 2025.
Los puntos de la Tri no serían suficientes para el Top 10
Ecuador sumó puntos importantes en la última fecha FIFA de septiembre tras un empate 0-0 con Paraguay y una histórica victoria 1-0 sobre Argentina.
A pesar de estos resultados, el reconocido estadístico MisterChip adelantó que los puntos no serían suficientes para que Ecuador, que actualmente ocupa el puesto 25 del ranking, ingrese al anhelado top 10.
Esta posición es vital debido al nuevo formato del Mundial 2026, que contará con 48 selecciones. Solo nueve equipos, además de los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), podrán ser cabezas de serie basándose en su ubicación en el ranking.
La posible lista de los cabezas de serie y el futuro de Ecuador
Se ha filtrado la lista con el posible top 10 del próximo ranking FIFA, y en ella, la Tri no figura. El listado quedaría de la siguiente forma:
- España
- Francia
- Argentina
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Países Bajos
- Bélgica
- Croacia
- Italia
La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026
De confirmarse este listado, Ecuador quedaría fuera de los equipos privilegiados, lo que podría significar un grupo más complicado en la fase de grupos del Mundial. Sin embargo, la ilusión de los ecuatorianos se mantiene intacta. La clasificación ya es un logro Importante, y el 17 de septiembre de 2025, el país conocerá su posición oficial.
