Ranking FIFA 2025: ¿Ecuador estaría en el top 10?

El telón de las Eliminatorias Sudamericanas ha caído, y con él, se definieron los seis equipos que representarán a la región en el Mundial 2026: Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Paraguay.

(Te invito a leer: Ecuador con Enner Valencia confirma amistosos en Estados Unidos, México y Canadá)

A pesar de que la Tri consiguió su boleto de forma directa, una nueva preocupación comienza a tomar protagonismo: el ranking FIFA.

Ecuador clasifica, pero queda fuera del top 10

Según anticipó el reconocido estadístico MisterChip, los puntos sumados por Ecuador tras el empate 0-0 con Paraguay y la victoria 1-0 sobre Argentina en la última fecha FIFA de septiembre no serían suficientes para que el equipo se meta en el grupo de los mejores.

Ecuador sumó 29 puntos y quedó en el segundo puesto de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Miguel Canales Leon

Enner Valencia y su histórica noche frente a los campeones del mundo Leer más

Esto significaría que, a pocos días de la publicación de la nueva clasificación oficial, prevista para el 17 de septiembre, Ecuador quedaría fuera del top 10 y, por lo tanto, no sería uno de los cabezas de serie del sorteo mundialista.

Los probables cabezas de serie del Mundial 2026

Con la confirmación de los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) como cabezas de serie fijos, solo nueve cupos más se asignarán a los mejores clasificados en el ranking FIFA. Se ha filtrado una lista con el posible top 10 mundial 2026, que dejaría a la Tri fuera de este selecto grupo.

Posible Top 10 del Ranking FIFA:

España

Francia

Argentina

Inglaterra

Portugal

Brasil

Países Bajos

Bélgica

Croacia

Italia

¿Un futuro complicado para la Tri en el sorteo?

El sorteo oficial del Mundial 2026, que se realizará el 5 de diciembre de 2025, definirá los grupos de las 48 selecciones participantes en el nuevo formato de la FIFA.

El hecho de que Ecuador no sea cabeza de serie podría significar un grupo más complicado en la fase inicial, ya que la selección se ubicaría en uno de los bombos inferiores, aumentando las probabilidades de enfrentar a potencias futbolísticas desde el inicio del torneo.

Aun así, la ilusión de los aficionados ecuatorianos se mantiene intacta. La clasificación directa al Mundial 2026 ya es un logro histórico, y la Tri demostró en las eliminatorias que tiene lo necesario para competir contra los mejores del mundo.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!