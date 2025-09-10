Ecuador con Enner Valencia confirma amistosos en Estados Unidos, México y Canadá
Ecuador anuncia calendario de amistosos con Enner Valencia como figura estelar
El regreso de Enner Valencia ya tiene fecha, rival y ciudad. El máximo goleador histórico de Ecuador volverá a la cancha con la Selección en 2025, aunque ya no en Eliminatorias, sino en la serie de amistosos que servirán de preparación para el Mundial de 2026.
El año será intenso. La Tri, que cerró las Eliminatorias en un histórico segundo puesto, solo por detrás de Argentina, iniciará su camino en octubre en territorio estadounidense. El 10 de octubre se medirá contra Estados Unidos en Austin, y el 14 de octubre jugará contra México, un clásico de selecciones en el continente. En noviembre, la agenda seguirá con Canadá (13 de noviembre) y Nueva Zelanda (18 de noviembre).
Enner Valencia en todos los amistosos
¿Qué ventajas tiene Ecuador al terminar segundo en las Eliminatorias Sudamericanas?Leer más
Enner Valencia estará en todos esos partidos. Su presencia es clave para la organización y para el espectáculo. Aunque en 2024 se despidió de las Eliminatorias, dejó claro que no cerraba la puerta a los amistosos, y ahora volverá a comandar el ataque tricolor en la gira internacional.
El plan de preparación incluye también duelos de mayor exigencia. En marzo de 2026, Ecuador enfrentará a dos selecciones europeas, y en mayo el técnico Sebastián Beccacece quiere sumar uno o dos amistosos más antes del debut en el Mundial.
Se vienen los partidos con los dueño de la fiesta
Los dirigentes y el cuerpo técnico saben que estos partidos deben ser con “todos los juguetes”, y eso incluye al capitán y goleador. Enner es más que un futbolista: es un imán de atención, el jugador que los hinchas esperan ver y el referente que sigue inspirando a los más jóvenes.
Su regreso es la confirmación de que la Tricolor no solo se prepara con fútbol, sino también con liderazgo y experiencia. Enner está de vuelta, y con él, la ilusión mundialista de todo un país.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!