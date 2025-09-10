Ecuador con Enner Valencia confirma amistosos en Estados Unidos, México y Canadá

Enner Valencia de Ecuador celebra un gol en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Ecuador y Argentina.

El regreso de Enner Valencia ya tiene fecha, rival y ciudad. El máximo goleador histórico de Ecuador volverá a la cancha con la Selección en 2025, aunque ya no en Eliminatorias, sino en la serie de amistosos que servirán de preparación para el Mundial de 2026.

RELACIONADAS Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias tras el duelo Ecuador vs Argentina

El año será intenso. La Tri, que cerró las Eliminatorias en un histórico segundo puesto, solo por detrás de Argentina, iniciará su camino en octubre en territorio estadounidense. El 10 de octubre se medirá contra Estados Unidos en Austin, y el 14 de octubre jugará contra México, un clásico de selecciones en el continente. En noviembre, la agenda seguirá con Canadá (13 de noviembre) y Nueva Zelanda (18 de noviembre).

Ecuador venció a Argentina 1-0 en el estadio Monumental de Guayaquil. Miguel Canales Leon

Enner Valencia en todos los amistosos

¿Qué ventajas tiene Ecuador al terminar segundo en las Eliminatorias Sudamericanas? Leer más

Enner Valencia estará en todos esos partidos. Su presencia es clave para la organización y para el espectáculo. Aunque en 2024 se despidió de las Eliminatorias, dejó claro que no cerraba la puerta a los amistosos, y ahora volverá a comandar el ataque tricolor en la gira internacional.

RELACIONADAS Moisés Caicedo se pierde el debut de Ecuador en el Mundial 2026 por expulsión

El plan de preparación incluye también duelos de mayor exigencia. En marzo de 2026, Ecuador enfrentará a dos selecciones europeas, y en mayo el técnico Sebastián Beccacece quiere sumar uno o dos amistosos más antes del debut en el Mundial.

Se vienen los partidos con los dueño de la fiesta

Los dirigentes y el cuerpo técnico saben que estos partidos deben ser con “todos los juguetes”, y eso incluye al capitán y goleador. Enner es más que un futbolista: es un imán de atención, el jugador que los hinchas esperan ver y el referente que sigue inspirando a los más jóvenes.

Para octubre y noviembre los hinchas tendrán varios partidos de la Tri, para ver el VAR y estar en un bar. EXPRESO

Su regreso es la confirmación de que la Tricolor no solo se prepara con fútbol, sino también con liderazgo y experiencia. Enner está de vuelta, y con él, la ilusión mundialista de todo un país.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!