Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias tras el duelo Ecuador vs Argentina
Ecuador venció 1-0 a Argentina en Guayaquil y cerró las Eliminatorias Sudamericanas en el segundo lugar
Ecuador sorprendió a Argentina y se impuso 1-0 en el estadio Monumental Banco Pichincha: el gol llegó desde el punto penal por Enner Valencia, tras una revisión del VAR; además el partido tuvo dos expulsiones relevantes —Nicolás Otamendi (Argentina) y Moisés Caicedo (Ecuador).
¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la Fecha 18?
- Argentina – 38 puntos.
- Ecuador – 29 puntos.
- Colombia – 28 puntos (+10).
- Uruguay – 28 puntos (+10).
- Brasil – 28 puntos (+7).
- Paraguay – 28 puntos (+4).
- Bolivia – 20 puntos (clasificó al repechaje tras su victoria sobre Brasil).
- Venezuela – 18 puntos.
- Perú – 12 puntos.
- Chile – 11 puntos.
Por tanto, los seis cupos directos al Mundial 2026 quedaron para Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay; Bolivia jugará el repechaje intercontinental
¿Quién hizo el gol de Ecuador vs Argentina?
Enner Valencia convirtió el penal en los descuentos del primer tiempo; la pena máxima fue sancionada tras una revisión del VAR por una infracción de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado. Valencia celebró además su partido número 100 con la Tricolor.
𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐁𝐑𝐀 pic.twitter.com/zjhKmw4G23— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 10, 2025
¿Quiénes fueron expulsado en el partido Ecuador vs Argentina?
Nicolás Otamendi fue expulsado en la primera mitad por una mano de último recurso; en la segunda parte Moisés Caicedo también recibió roja, lo que dejó a ambos equipos con diez hombres en diferentes tramos del partido. Pese a ello, Ecuador resistió y aseguró la victoria.
¿Qué significan estos resultados para la clasificación?
Argentina termina como líder de las Eliminatorias con 38 puntos; mantiene el primer lugar pese a la derrota de cierre. Ecuador cierra segundo con 29 unidades y consolida su presencia directa en el Mundial 2026. Las posiciones 3 a 6 quedaron muy apretadas (tres selecciones con 28 puntos), decididas por diferencia de gol.
Bolivia dio la sorpresa y logró el cupo al repechaje tras vencer a Brasil en La Paz, resultado que además empujó a Brasil a la pelea por el puesto pero sin afectar la lista final de clasificados directos.
