Valencia marca penal y Ecuador cierra las Eliminatorias con victoria ante Argentina

Ecuador venció 1-0 a Argentina con gol de penal de Enner Valencia, quien celebró su partido número 100

Enner Valencia de Ecuador celebra un gol este martes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Ecuador y Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil (Ecuador).

La Selección de Ecuador derrotó 1-0 a Argentina, actual campeona del mundo, en el estadio Monumental Banco Pichincha, y cerró con broche de oro su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El tanto de la victoria llegó en el minuto 49 gracias a un penal ejecutado por Enner Valencia, quien celebró de la mejor manera su partido número 100 con la Tricolor.

El penal que definió la historia

El partido se jugó con intensidad desde el arranque, pero el gol llegó tras una jugada clave: una falta dentro del área que el árbitro sancionó como penal. Enner Valencia tomó el balón con autoridad, esperó el silbato y, con un disparo preciso, engañó a Emiliano “Dibu” Martínez para marcar el 1-0. El estadio Monumental, repleto con más de 55.000 hinchas, explotó en gritos, banderas y cánticos.

“Este partido es muy especial, no solo por mis 100 juegos con la selección, sino porque queríamos darle esta alegría al país”, declaró Valencia tras el encuentro.

Una victoria con sabor a homenaje

El triunfo tiene un significado doble para Ecuador. Por un lado, derrotar al líder de la clasificación y campeón vigente es un golpe de autoridad en el continente. Por otro, marcó la despedida de Enner Valencia de las eliminatorias. El máximo goleador histórico de la Tri, con 47 tantos, cerró su ciclo clasificatorio dejando un recuerdo imborrable.

Enner Valencia marcó el primer gol del encuentro ante Argentina por penal. Miguel Canales Leon

Ecuador asegura su boleto y deja buenas sensaciones

Con este resultado, la Tricolor dirigida por Sebastián Beccacece cerró su participación en las eliminatorias con 29 puntos, asegurando su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026. La victoria llega en un momento crucial para el equipo, que rompió una sequía de cuatro empates consecutivos sin anotar y recupera confianza de cara a los amistosos previos al Mundial.

Por su parte, Argentina, sin la presencia de Lionel Messi, no pudo romper la sólida defensa ecuatoriana liderada por Piero Hincapié y Willian Pacho.

El presidente Daniel Noboa en una de las suites del estadio Monumental. Miguel Canales / Expreso

El Monumental vivió una fiesta histórica

El ambiente en Guayaquil fue de fiesta total. Desde las primeras horas del día, las calles se pintaron de amarillo, y los hinchas convirtieron el partido en un evento nacional. En las gradas se vieron personalidades políticas, incluidos el presidente Daniel Noboa y varios ministros, además de exjugadores históricos que acompañaron a la Tri en una noche que será recordada durante años.

Con este resultado, Ecuador envía un mensaje claro: el equipo está listo para competir de igual a igual en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

