Kendry Páez y el triciclo de los helado en el festejo en el estadio Monumental.
Kendry Páez y el triciclo de los helados en el festejo en el estadio Monumental.Cortesía

La celebración de Kendry Páez tras la victoria ante Argentina sorprende a todos

Así celebró Kendry Páez: la nueva locura en la victoria de Ecuador sobre Argentina

Kendry Páez es pura alegría, con la sonrisa marcada y la picardía que contagia. Él entiende que el fútbol no es solo correr detrás de la pelota, sino goce, sabor y un espectáculo. Y en la fiesta que armó Ecuador tras derrotar 1-0 a Argentina en la última fecha de las eliminatorias, Kendry volvió a demostrar que lo suyo es más que fútbol: es diversión en estado puro.

Mientras Enner Valencia iba de abrazo en abrazo, fundido con sus compañeros en la emoción de la victoria, Kendry tenía otros planes. De reojo, descubrió un triciclo de helados al borde de la cancha. Y claro, al estilo del barrio, no lo pensó dos veces. 

Todo ha quedado en vídeo que recorre el mundo

@johnsanchezreflecciones kendry vendiendo helados #searmoeldespelote #kendrypaez #eliminatorias2026 #ecuador ♬ sonido original - John Jairo

Vendía helados en el Monumental

Se trepó al triciclo y empezó a “vender helados” en pleno estadio, como si estuviera en el malecón de Guayaquil. El jugador de 18 años, que ya brilla en el Racing de Estrasburgo, se transformó en el “heladero Kendry”, arrancando carcajadas y miradas incrédulas de sus compañeros y hasta del cuerpo técnico.

En segundos, la escena se volvió viral. Algunos pedían a gritos: “¡Uno de chocolate, Kendry!”. Otros, muertos de risa, decían que el joven ya tenía un nuevo negocio. Porque si antes sorprendió con su línea de ropa, ahora se inventó, en broma, su segundo emprendimiento: la “Heladería Páez”, lanzada nada más y nada menos que en el Monumental.

Ecuador venció a Argentina 1-0 en el estadio Monumental de Guayaquil.
Ecuador venció a Argentina 1-0 en el estadio Monumental de Guayaquil.Miguel Canales Leon

Ese es Kendry: distinto, atrevido, irreverente, con la chispa de quien sabe que la vida es demasiado corta para no celebrarla. Hoy reparte magia en la Ligue 1, pero sigue siendo ese niño que disfruta como si estuviera en la cancha de tierra de su barrio.

Porque hay cracks que celebran con copas, pero solo un genio como Kendry Páez puede repartir helados en medio de la gloria.

