Emelec vs Barcelona SC: Jugadores recibirán premio por ganar el Clásico del Astillero

Antonio Álvarez y Jorge Guzmán premiarán generosamente a sus planteles si logran la victoria en el Clásico

El Clásico del Astillero 2025 promete ser un partido de alta tensión, y no solo por la histórica rivalidad entre Barcelona SC y Emelec. Además del orgullo deportivo, hay un millonario incentivo económico en juego que podría encender aún más el enfrentamiento.

Este domingo 14 de septiembre, a las 17:30, el estadio George Capwell será el epicentro del fútbol ecuatoriano en el duelo número 237 de la LigaPro Ecuabet 2025.

Barcelona apuesta fuerte: $50.000 por la victoria

La directiva de Barcelona SC, liderada por Antonio Álvarez, no escatimó en recursos para motivar a su equipo. Según información de BolaVip, los jugadores amarillos recibirán un premio de $50.000 si logran vencer a su eterno rival.

Este monto, idéntico al ofrecido en la temporada 2024, busca impulsar al plantel en un año lleno de críticas y sin títulos. Para un Barcelona SC que se encuentra segundo en la tabla con 47 puntos, la victoria en el Clásico es vital para mantener vivas sus escasas esperanzas de pelear por el título y, más importante aún, para reconciliarse con su exigente hinchada.

Emelec busca la clasificación con un premio de $20.000

Por su parte, la directiva de Emelec, encabezada por Jorge Guzmán, también puso su propio incentivo sobre la mesa. El plantel azul recibirá $20.000 si consiguen los tres puntos ante el cuadro torero.

Este premio ya fue efectivo en la reciente victoria 1-0 sobre Liga de Quito y se ha convertido en un estímulo clave para el equipo.

Emelec, que se ubica en la novena posición con 38 puntos, necesita imperiosamente esta victoria para escalar posiciones y asegurar un cupo en el hexagonal final, el cual actualmente lo ocupa Libertad FC con 42 unidades.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

