Rúben Neves desmiente relación con Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota

Rúben Neves aclaró su vínculo con Rute Cardoso y defendió su integridad familiar tras la portada de una revista portuguesa

El volante Rúben Neves, actualmente en el Al-Hilal, ha desmentido de forma tajante los rumores sobre un supuesto romance con Rute Cardoso, la viuda de su fallecido amigo y compañero de selección, Diogo Jota.

Neves responde a rumores sobre Rute Cardoso

La controversia surgió a raíz de una publicación de la revista TV Guía, que insinuó un romance entre ambos utilizando una imagen fuera de contexto.

La portada del medio tituló: “Rúben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”.

Rute Cardoso era la esposa de Diogo Jota. Cortesía

La publicación venía acompañada de una foto en la que se veía a Neves y Cardoso en una posición cercana, que, según varios medios, fue capturada justo antes de un abrazo o un simple beso en la mejilla.

“Desafortunada elección”: la reacción de Rúben Neves

La reacción de Rúben Neves no se hizo esperar. El futbolista expresó su indignación y rechazó las insinuaciones, calificándolas de una “falta de respeto” y una ofensa a todas las personas involucradas.

Neves, que lleva más de once años casado, enfatizó la importancia de su familia y el respeto que le tiene a la memoria de su amigo.

"La elección de esta foto es tan desafortunada como la persona que la eligió y la persona que la publicó", declaró Neves.

Apoyo incondicional a Rute Cardoso tras la pérdida de Jota

Además de defender su honor, el jugador envió un mensaje de apoyo y solidaridad a Rute Cardoso, destacando la fuerza que ha demostrado. "Estamos orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado. Estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe. Gracias".

Ruben Neves, um senhor, como sempre. Além de um grande amigo, mostra cada dia que é um grande homem. Se todos fizessem como eu, que não compro nem consumo essas “revistas”, elas deixariam de existir. A falta de respeito não pode ficar impune. pic.twitter.com/Se48ZnAaNc — The Lusofrenchie (@sandragomes2000) September 11, 2025

Katia Aveiro critica duramente a la revista por sensacionalismo

La polémica también ha generado la indignación de personalidades del fútbol, como Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, que ha calificado la publicación de “vergonzosa” y ha acusado a la revista de lucrarse con el dolor ajeno.

El trágico fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André Silva en un accidente de tráfico el pasado 3 de julio de 2025 en Zamora, España, conmocionó al mundo del fútbol. La memoria de Jota sigue viva, y su legado en el fútbol portugués es innegable.

