La millonaria cifra que cobrará Canelo Álvarez y Terence Crawford por enfrentarse

Canelo vs Crawford es ya uno de los combates más lucrativos de la historia reciente del boxeo profesional

El mundo del boxeo se prepara para presenciar un evento que ya se perfila como histórico. Este sábado 13 de septiembre de 2025, el Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario de un enfrentamiento épico entre dos gigantes de los cuadriláteros: el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el invicto estadounidense Terence 'Bud' Crawford.

El Allegiant Stadium se viste de gala para un combate sin precedentes

Este duelo va más allá de los títulos, es un choque de legados. Por un lado, Canelo, el indiscutible campeón absoluto del peso supermediano, buscará defender sus cinturones y consolidar su estatus como una de las leyendas más grandes del boxeo.

Con un récord de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, el poder de convocatoria del mexicano es indiscutible.

Canelo Álvarez defenderá su título de campeón ante Terence Crawford. Cortesía

Del otro lado, Crawford, una fuerza de la naturaleza con un récord perfecto de 41-0, se atreve a subir de categoría para desafiar al rey de las 168 libras. Su técnica impecable y dominio del ring lo han convertido en uno de los mejores libra por libra del mundo.

El premio en juego: una bolsa millonaria

Más allá del prestigio, la magnitud de este combate se refleja en la bolsa económica en juego. Según reportes de la prensa especializada, el evento se perfila como uno de los más lucrativos en la historia reciente del boxeo.

Se estima que Canelo Álvarez se asegurará un mínimo de 100 millones de dólares. Esta cifra incluye 75 millones como pago base y 25 millones adicionales en ganancias por el pago por evento (PPV).

Sin embargo, medios especializados sugieren que su ganancia total podría ascender a 150 millones de dólares si se activan bonos contractuales.

Por su parte, Terence Crawford también recibirá la bolsa más grande de su carrera: 50 millones de dólares.

Un combate histórico tanto en lo deportivo como en lo económico

La noche del 13 de septiembre de 2025 promete ser una de las más memorables en la historia del boxeo, no solo por la calidad de los pugilistas en el ring, sino también por el impacto económico que demuestra que este deporte sigue siendo uno de los espectáculos más rentables.

