Emelec vs Barcelona SC: Cueva, León y Ortiz en duda para Clásico del Astillero 2025

Emelec sufre complicaciones antes del partido clave ante Barcelona SC por la LigaPro 2025

Christian Cueva es el encargado de manejar la volante de Emelec.

El Clásico del Astillero de este domingo 14 de septiembre de 2025 podría tener un invitado no deseado: las lesiones. A solo dos días del duelo, la alarma se enciende en Emelec, que podría afrontar el partido ante Barcelona SC con tres bajas de peso: el arquero Pedro Ortiz, el defensor Luis Fernando León y el volante Christian Cueva.

Christian Cueva, Luis León y Pedro Ortiz, en duda por lesión

Los tres futbolistas clave para el esquema de Guillermo Duró llegan con molestias físicas al choque por la fecha 28 de la LigaPro 2025.

(Te invito a leer: Emelec vs Barcelona SC: Bajas, alineaciones y cómo ver el Clásico del Astillero 2025)

Cueva arrastra un problema en la pierna izquierda, León sufre un desgarro en la pierna derecha y Ortiz tiene una dolencia en el hombro derecho. Aunque el DT no los descarta y estaría dispuesto a arriesgarlos desde el inicio, la incertidumbre sobre su estado físico es total.

Christian Cueva se ha convertido en una de las figuras de Emelec. FREDDY RODRÍGUEZ

Emelec se juega la clasificación al hexagonal final

Este posible escenario es un golpe duro para el Bombillo, que llega al encuentro con la obligación de ganar.

La crítica de La Colo a Barcelona SC: "Faltan jugadores que amen la camiseta" Leer más

Ubicado en el noveno lugar de la tabla con 38 puntos, el equipo está a cuatro unidades de Libertad FC, último clasificado al hexagonal final. Una victoria en el George Capwell es la única opción de seguir con vida en la pelea.

Un Barcelona SC con sus propios problemas

En la vereda de enfrente, el Ídolo también tiene una baja sensible. El delantero Miguel Parrales no estaría disponible para el técnico Ismael Rescalvo por una sobrecarga muscular.

A pesar de esta ausencia, Barcelona SC llega al Clásico como el segundo mejor equipo del campeonato con 47 puntos, aunque con una brecha de 12 unidades con el líder Independiente del Valle.

Los amarillos no pueden permitirse tropiezos si quieren mantener la ilusión de pelear por el título.

Barcelona SC buscará sorprender a Emelec en el Capwell. Archivo

El Clásico del Astillero de este domingo 14 de septiembre de 2025, programado para las 17:30, será mucho más que un partido; será un duelo en el que ambos equipos se juegan su destino en el tramo final de la LigaPro Ecuabet 2025.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!