Emelec vs Barcelona SC: Bajas, alineaciones y cómo ver el Clásico del Astillero 2025

El Clásico del Astillero se juega este domingo 14 de septiembre: conoce horarios, transmisiones y jugadores en duda

Emelec y Barcelona SC se enfrentarán en el Clásico del Astillero.

Este domingo 14 de septiembre de 2025, la pasión se desborda en Guayaquil. El estadio George Capwell se vestirá de gala para recibir una nueva batalla entre Emelec y Barcelona SC, un Clásico del Astillero que va más allá de la rivalidad histórica.

En un duelo programado para las 17:30 (hora local), ambos equipos se juegan puntos vitales con objetivos diametralmente opuestos en la LigaPro Ecuabet 2025.

Así llega Emelec: noveno en la tabla y con la urgencia de sumar

El Bombillo, en noveno lugar con 38 puntos, enfrenta una verdadera final. La clasificación al hexagonal final parece un sueño lejano, con Libertad FC ocupando el último cupo a cuatro unidades.

Emelec busca clasificar al hexagonal final de la LigaPro 2025 FREDDY RODRÍGUEZ

Para los dirigidos por Guillermo Duró, una victoria en casa es la única opción de seguir con vida en el campeonato. Una derrota, en cambio, sería un golpe mortal a sus aspiraciones.

Barcelona SC busca mantenerse en la pelea por el título

Por su parte, el Ídolo llega a este encuentro con la presión de seguir en la pelea por el título. A pesar de ser el segundo mejor equipo del torneo con 47 puntos, la brecha con el líder Independiente del Valle es de 12 puntos.

El equipo de Ismael Rescalvo no se puede permitir tropiezos si quiere mantener viva la esperanza de levantar la copa.

Las bajas que encienden las alarmas

El técnico de Emelec, Guillermo Duró, tendrá que hacer ajustes obligados. El delantero Facundo Castelli y el lateral Alexander González son bajas confirmadas.

A esto se suman las dudas sobre el estado físico de jugadores clave como Luis Fernando León, Christian Cueva y Pedro Ortiz, quienes a pesar de las molestias, se perfilan como titulares.

En la vereda de enfrente, Barcelona SC también tiene sus preocupaciones. Miguel Parrales ha entrenado de forma diferenciada y su presencia en el Clásico es una incógnita para el estratega Ismael Rescalvo.

Barcelona SC solo podrá ganar la LigaPro 2025 en su año centenario. Archivo

Probables alineaciones para un duelo de alto voltaje

Emelec: Ortiz; Caicedo, León, Bagüí, Castillo; Quintero, Barco, Cevallos, Cueva; Ruiz y Ayoví.

Barcelona SC: De Arruabarrena; Carabalí, Arreaga, Campi, Vallecilla; Quiñónez, Montaño, Oyola; Valiente, Corozo y Rivero.

¿Dónde seguir el minuto a minuto?

El partido será transmitido en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping Sports. No te pierdas ni un solo detalle de este enfrentamiento crucial que definirá el futuro de ambos clubes en el tramo final del campeonato.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

