Clásico del Astillero 2025: Alineaciones de Emelec vs Barcelona SC | LigaPro 2025

Conoce las alineaciones de Emelec y Barcelona SC para el Clásico del Astillero

Barcelona SC y Emelec se enfrentarán en el estadio George Capwell.

El fútbol ecuatoriano vivirá este domingo 14 de septiembre de 2025 una nueva edición del histórico Clásico del Astillero, cuando Barcelona SC visite a Emelec en el marco de la fecha 28 de la LigaPro 2025.

El duelo se jugará desde las 17:30 (hora local) en el estadio George Capwell, en un ambiente cargado de tensión y necesidad de puntos para ambos equipos.

Emelec, con la obligación de ganar para seguir soñando

El Bombillo, dirigido por el director técnico Guillermo Duró, está obligado a sumar de a tres para seguir soñando con clasificar al hexagonal final del campeonato ecuatoriano.

Emelec pelea por clasificar al hexagonal final de la LigaPro 2025. FREDDY RODRÍGUEZ

Actualmente, Emelec se encuentra en la novena posición de la tabla, con 38 puntos, a cinco unidades de Deportivo Cuenca, que ocupa la sexta casilla con 43 unidades, la cual otorga el último cupo al hexagonal final.

Barcelona SC busca mantenerse en la lucha por el título

Por otro lado, el Ídolo del Astillero, conducido por el entrenador Ismael Rescalvo, necesita ganar para no perderle pisada al líder Independiente del Valle, que suma 62 puntos, frente a los 47 de los toreros, que marchan en la tercera posición.

Barcelona SC busca acercarse a la punta de la tabla. Miguel Canales Leon

Las alineaciones del Clásico del Astillero

Para este crucial encuentro, Barcelona SC saldrá al campo de juego con el siguiente once titular:

Ignacio De Arruabarrena; Gustavo Vallecilla, Gastón Campi, Xavier Arreaga, Bryan Carabalí; Jean Carlos Montaño, Johnny Quiñónez, Joaquín Valiente, Brian Oyola, Janner Corozo; Octavio Rivero.

Mientras que Emelec buscará hacerse fuerte en su casa con esta formación:

Pedro Ortiz; Luis Castillo, Luis Fernando León, Luis Caicedo, Romario Caicedo; Alfonso Barco, Sergio Quintero, Christian Cueva, Juan Pablo Ruíz, Maicon Solís; José Angulo.

