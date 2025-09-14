Expreso
FC Barcelona recibirá a Valencia en la fecha 4 de la Liga de España.Archivo

Dónde ver Barcelona vs Valencia: Horario y detalles del juego | LaLiga

Este domingo 14 de septiembre de 2025, el FC Barcelona volverá a la acción en La Liga de España, cuando reciba al Valencia CF por la fecha 4 del campeonato.  

El encuentro se disputará desde las 14:00 (hora local) en el estadio Jordi Cruyff, sede provisional del club mientras continúa la remodelación del Camp Nou.

Así llega el Barça: quinto en la tabla y con presión por sumar

Los Culés, dirigidos por Hansi Flick, se ubican en el quinto puesto de la tabla, con 7 puntos producto de dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas.  

FC Barcelona
FC Barcelona busca ascender en la tabla de posiciones.EFE

El equipo azulgrana está obligado a sumar de a tres para no perderle pisada al líder, Real Madrid, que comanda la clasificación con 12 unidades tras un arranque perfecto.

Valencia quiere dar la sorpresa como visitante

Por su parte, Valencia llega al duelo ocupando la posición número 11, con 4 puntos. Los dirigidos por Carlos Corberán buscarán dar la sorpresa como visitantes.

No obstante, Barcelona afronta este compromiso con bajas importantes. Su joven estrella, Lamine Yamal, ha sido descartado por una lesión muscular, mientras que los mediocampistas Frenkie de Jong y Gavi tampoco estarán disponibles por problemas físicos.  

Fecha, hora y dónde ver Barcelona vs Valencia EN VIVO

En cuanto a la transmisión, en Ecuador podrán seguir este partido EN VIVO a través de DSports, tanto por su canal de televisión por suscripción como en su plataforma digital.

Te recomendamos