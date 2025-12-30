Expreso
ADN se pronunció sobre las acusaciones del movimiento CREO.
ADN se pronunció sobre las acusaciones del movimiento CREO.Cortesía: ADN /Facebook.

ADN a CREO: "Nos hicimos cargo del país que quisieron dejar morir"

Las tensiones políticas alrededor de la situación de la Judicatura provocaron un choque entre ambas organizaciones

La disputa política se aviva. Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento político del presidente Daniel Noboa, reaccionó en medio de la situación que atraviesa la justicia y de los cuestionamientos a la figura de Mario Godoy. “Nos hicimos cargo del país que ustedes quisieron dejar morir”, señaló la organización política en un comunicado.

En medio de las tensiones por la denuncia que salpica a Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ADN expuso las cifras de su Gobierno. “No solo que dejaron al país endeudado, las cárceles entregadas a criminales, y con una falta de empleo terrible”, se lee en el pronunciamiento.

El movimiento oficialista también señaló que “la impotencia” lleva a sus adversarios políticos a atacarlos.

“Las cifras son claras, y la calle no miente. Este Gobierno y el Movimiento ADN sigue más fuerte y consolidado que nunca, mientras el suyo no llegó al 1% en las últimas elecciones”. La referencia fue directa al movimiento CREO, del expresidente Guillermo Lasso.

El enfrentamiento entre ADN y CREO

También mediante un comunicado, CREO arremetió contra ADN tras una denuncia en redes sociales de la excorreísta Jhajaira Urresta, hoy aliada del oficialismo en la Asamblea Nacional. La legisladora acusó a CREO de mantener un pacto con el correísmo para tomarse la Judicatura.

“Hoy, todos se unen con el respaldo correísta para Alexandra Villacís, cercana a Lasso, en el camino hacia el Consejo de la Judicatura”, escribió la asambleísta excorreísta.

CREO respondió a las acusaciones en un comunicado. Bajo el título ‘Su asesor es Fausto Jarrín. Ustedes pusieron a Mario Godoy. Háganse cargo”, el movimiento político se deslindó de responsabilidades y de cualquier cercanía con la vocal de la Judicatura, Alexandra Villacís.

Tuvo un cargo en una subsecretaría del Ministerio de Transporte, sin embargo, esto no significa se mantenga contacto alguno”, se lee en el comunicado.

Finalmente, en el pronunciamiento de CREO, se señala: “Más bien explíquenle al país qué injerencia tiene el señor Fausto Jarrín (ese sí correísta hasta la médula) en su gobierno, en el Consejo de Participación Ciudadana y en la Judicatura”.

Sobre la posición de CREO, ADN respondió: “nos hicimos cargo del país que ustedes quisieron dejar morir”.

