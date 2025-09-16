Richard Carapaz cae 22 puestos en el ranking mundial del ciclismo 2025

El ecuatoriano cayó 22 posiciones en el ranking UCI 2025, mientras Tadej Pogacar se afianza como líder con amplia ventaja.

Carapaz competirá desde este miércoles 17 de septiembre en el Tour de Luxemburgo.

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) apareció este martes 16 de septiembre en el segundo lugar, tras el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en la clasificación mundial del World Tour, donde el ecuatoriano Richard Carapaz tuvo uno de los descensos más considerables de los últimos años al perder 22 posiciones.

Pogaçar encabeza la lista con 11.235 puntos, muy alejado de Vingegard, ahora segundo con 5.904,14 tras subir seis posiciones, gracias al título de La Vuelta a España 2025. Cierra el podio el danés Mads Pedersen (Lidl Trek) con 5.287,45 y sale de él el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) con 4.661.

El portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), segundo en la ronda española, sube ocho plazas y se sitúa en la quinta con 4.334,07 puntos, justo por delante del mexicano Isaac Romero, también del UAE, que acumula 4.194.

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), quien recientemente renunció a la prueba española por problemas de salud, tuvo una de las más sensibles caídas al perder 22 posiciones y quedar en el lugar 37 del ranking con 1.649 unidades. Junto a él, otro de los tricolores en el World Tour, Jhonatan Narváez(UAE Emirates), descendió 8 puestos para quedarse en el lugar número 60.

Por equipos, el UAE domina ampliamente (33.849,35) por delante del Visma neerlandés (21.189,98) y del Lidl Trek estadounidense (18.108,43). El Movistar sube un puesto y asciende al decimocuarto (8.545,84), el Caja Rural Seguros RGA es vigésimo quinto (3.70), el Burgos-Burpellet-BH vigésimo noveno (2.391) y el Euskaltel-Euskadi trigésimo tercero (1.291).

Por naciones, Bélgica encabeza la tabla con 17.817,29), Dinamarca se sitúa segunda (16.431,83) e Italia cierra el podio (15.322,41), del que sale Eslovenia (14.482). España baja a la décima posición (10.167,64), Colombia sube a la decimoquinta (5.361,14), Ecuador desciende a la decimosexta (4.791,61) y México progresa a la decimoséptima (4.551).

