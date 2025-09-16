Expreso
Kevin Rodríguez
Kevin Rodríguez (i) fue pieza importante este martes 16 de septiembre en Union Saint-Gilloise ante el PSV.EFE

Champions League: Kevin Rodríguez, asistencia y titular; Hincapié en la banca

Así le fue a los ecuatorianos en Union Saint-Gilloise y Arsenal, respectivamente este martes 16 de septiembre en e

Ambicioso, atrevido y sin complejos. Así fue este martes 16 de septiembre el debut de Union Saint-Gilloise, equipo donde milita el ecuatoriano Kevin ‘La Rola’ Rodríguez, en una Liga de Campeones donde de entrada mostró naturalidad para vencer irrebatiblemente 1-3 al PSV Eindhoven de Holanda, con asistencia del tricolor en uno de los tantos del compromiso.

Iniciando como titular hasta el minuto 88, el tricolor de 25 años se hizo notar por su aporte y dominio de balón, en un cotejo donde el equipo belga dominó de entrada al doblegar en la primera parte con un penalti transformado por Promise David y un golazo de Ait El Hadj.

Ya en el tiempo de complemento, el argentino Kevin Mac Allister puso el 1-3 definitivo, con la ayuda del ibarreño, quien le cedió un pase filtrado justo.

El resultado es una sorpresa ya en la primera jornada de la máxima competición europea que inició oficialmente con la disputa de los 36 equipos dentro de la misma clasificación.

Para Union Saint-Gilloise, actual campeón belga, el resultado significa un impulso importante, mientras que para el equipo neerlandés es sinónimo de frustración por la propia falta de pegada y por la pena máxima involuntaria.

Piero empezó en la banca del Arsenal

Piero Hincapié
Piero Hincapié alcanzó a salir en cancha cerca del cierre.Cortesía

El otro compromiso que tuvo presencia ecuatoriana en el arranque de la Champions fue el Arsenal-Athletic, donde el primero venció 0-2 con actuación del esmeraldeño Piero Hincapié, quien entró recién al minuto 90.

En el encuentro, la dupla Trossard-Martinelli fue clave al anotar cada uno un tanto para ante un Athletic que terminó amargado en su regreso a la competición luego de 11 años.

Este miércoles 17 de septiembre, el turno es para los ecuatorianos Willian Pacho (PSG) y Moisés Caicedo (Chelsea), quienes rivalizarán a las 14:00 (hora de Ecuador) ante el Atalanta en calidad de local y el Bayern Munich de visita, respectivamente. El primero es el campeón defensor de la Champions League y el segundo llega con el antecedente de haber ganado recientemente el Mundial de Clubes.

