Clásico del Astillero
El arquero de Barcelona De Arruabarrena sacó cerca de una docena de botellas.Miguel Canales / Expreso

Capwell y Emelec: de 4 a 5 partidos y $ 80.000 o $ 100.000 sería la sanción

El Tribunal Disciplinario anunciará este martes 16 de septiembre la penalidad tras los incidentes en el Clásico del Astillero

El lanzamiento de bengalas, objetos contundentes como botellas, tiras de papel y algunos otros instrumentos que generaron en repetidas ocasiones -y por largo tiempo- la paralización del Clásico del Astillero, el domingo 14 de septiembre, ocasionarán una fuerte sanción económica y deportiva a Emelec.

Aunque la sanción oficial se conocerá este martes 16, tras la sesión que todos los martes tiene el Tribunal Disciplinario, EXPRESO conoció que la penalidad para el estadio sería de 4 o 5 partidos sin recibir actividad y una multa al equipo que iría de 80.000 a 100.000 dólares.

Desde la Liga Pro, uno de sus dirigentes, Diego Castro, explicó que lo que se aplica en estos casos es el reglamento disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), ese es el que usa el Comité de Liga Pro, adscrito a la Cámara de Comercio. “Es decir que ellos legislan en base a lo que está en ese reglamento, en completa independencia”, precisó Castro.

El funcionario añadió además que habrá varias situaciones que van a ser agravantes, pues hubo lanzamiento de objetos, bengalas, petardos, además de peleas entre barras; todo eso va sumando.

“Lamentablemente el reglamento está así, porque existió caída de objetos, pero se mide hubo impacto o no. La Liga Pro, aunque esto suene repetitivo, no puede hacer nada porque el reglamento lo hacen los clubes en el Congreso de la FEF”, acotó.

