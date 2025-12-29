Bonos del Gobierno en 2025: ocho nuevas ayudas dispararon el gasto público

El Gobierno gastó en ocho nuevos bonos más de 3.000 millones de dólares al año

La creación de bonos desde el Gobierno en 2025 aumentó el gasto público.

Uno de los programas principales del Gobierno del presidente Daniel Noboa durante el 2025 fue la entrega de bonos. Durante este año, el Ejecutivo creó 8 nuevas ayudas económicas, lo que significó un gasto público que superaría los 3.500 millones de dólares al cierre del año.

Te puede interesar ¿Qué hacer si no te pagaron el décimo tercer sueldo? Pasos para denunciar

Los nuevos bonos creados durante este año fueron impulsados como compensación por crisis invernal y apoyos a sectores vulnerables, según el Gobierno. Estas nuevas ayudas, sumadas a los bonos ya existentes, como los que ya entregaba el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), sumaron más de 1.686 millones de dólares. El año pasado, 2024, este gasto fue de 775 millones de dólares.

Bancos en Ecuador atenderán con normalidad el 30 y 31 de diciembre de 2025: horarios Leer más

¿Cuáles fueron los bonos creados en 2025?

Bonos Jóvenes en Acción

Este bono fue creado como apoyo para formación, empleo y emprendimiento juvenil. Es un monto de $400 y del que se beneficiaron 80.000 jóvenes.

Bonos Raíces

Este bono estuvo dirigido a transportistas afectados por la eliminación del subsidio al diésel, para compensar el aumento del costo operativo por el alza del combustible.

Bono de Chatarrización

Este bono estuvo dirigido a transportistas con vehículos antiguos para incentivar el retiro de unidades obsoletas y reducir costos tras el fin del subsidio al diésel.

Bono Ecuatorianos en Acción

Se trató de una transferencia directa para hogares de bajos ingresos. Se beneficiaron 100.000 personas en situación vulnerable.

Bono Incentivo Emprende

Este bono estuvo dirigido a emprendedores afectados por la crisis invernal, para reactivar pequeños negocios golpeados por las lluvias. Fue un monto de $1.000 por beneficiario.

Bono Catta Nuevo Ecuador

Este bono estuvo dirigido a productores agrícolas afectados por el invierno, como ayuda temporal por pérdidas productivas.

Bono para Migrantes Retornados

Este bono se entregó a ecuatorianos que regresaron al país, para facilitar la reinserción económica y social.

Bono para Policías y Militares

Este bono estuvo dirigido a los miembros de las Fuerzas del orden, para reconocer su labor en un contexto de crisis de seguridad.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ