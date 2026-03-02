Colombia tiene listo el decreto para aplicar "arancel recíproco" del 50 % a Ecuador

Esto dice el borrador del documento oficial, que fue colgado en la página del Ministerio de Comercio de ese país

Además del arancel, Colombia mantiene la restricción de ingreso de productos por vía terrestre.

Colombia está a un paso de decretar el alza del arancel del 30 al 50 % para los productos ecuatorianos que arriban a su mercado. El borrador del documento, que ha sido publicado ya en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de ese país, aunque no proporciona una cifra total única de productos a los cuales aplicará la medida, destaca que afectará de manera crítica a los 20 principales productos importados desde Ecuador.

El 75 % de la oferta exportable ingresará a los Emiratos Árabes sin arancel Leer más

El proyecto señala que esta medida surge como una respuesta de reciprocidad y defensa nacional ante las restricciones comerciales y gravámenes previos impuestos por el gobierno ecuatoriano, desde el pasado 1 de febrero, cuando implementó la "tasa de seguridad" del 30 %, elevándola al 50 % desde el pasado 1 de marzo.

El texto argumenta que las acciones de Ecuador vulneran los acuerdos de la Comunidad Andina y perjudican la estabilidad económica de los exportadores colombianos.

¿A qué productos ecuatorianos impactará el arancel del 50 % de Colombia?

El arancel se aplicará a una lista específica de productos provenientes y originarios de Ecuador, detallados mediante subpartidas arancelarias en el decreto. Entre ellos están:

¿Agrícola y alimentos: Arroz, frijoles, aceite de palma, cacao, azúcar, pescado y banano. Industrial: Productos plásticos, caucho, madera, papel, textiles y calzado. Químico y farmacéutico: Medicamentos, pinturas y diversos compuestos químicos. Metalmecánica: Manufacturas de hierro, acero, aluminio y autopartes.

El decreto, dice el documento, entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial. La publicación de su borrador, indica el Ministerio de ese país, se da para recibir comentarios de la ciudadanía y los grupos de valor, desde el 1 y hasta el 5 de marzo de 2026.

Este se ha tramitado con carácter urgente e inmediato para contrarrestar el impacto económico negativo y evitar una mayor vulnerabilidad de los exportadores colombianos tras el incremento arancelario de Ecuador.

La guerra de Irán presiona la subida de costos de exportación de aceite de palma Leer más

Sin embargo, Colombia fundamenta que estas acciones no solo se dan por reciprocidad comercial, sino también por la necesidad de salvaguardar su soberanía alimentaria, el funcionamiento del mercado interno y la seguridad nacional, ante las limitaciones de tránsito impuestas previamente por Ecuador en pasos fronterizos como Rumichaca y San Miguel.

Además del arancel del 50 %, el país vecino también prevé mantener y reforzar la restricción al ingreso de mercancías provenientes y originarias de Ecuador por razones de seguridad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!