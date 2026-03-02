Expreso
Visita a Ecuador del l Príncipe Heredero de Abu Dabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.Presidencia

El 75 % de la oferta exportable ingresará a los Emiratos Árabes sin arancel

En visita a Quito del príncipe heredero de Abu Dabi, Ecuador y los Emiratos firmaron el acuerdo comercial CEPA

El 75 % de la oferta exportable de Ecuador podrá ingresar a los Emiratos Árabes Unidos con 0 % de arancel. Esto, como parte del acuerdo comercial que firmó el país con esa nación árabe, durante la visita oficial a Quito, el pasado 1 de marzo, del príncipe heredero de Abu Dabi, jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Se trata del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), un tratado que busca facilitar el comercio y reducir barreras arancelarias entre ambos países firmantes, según menciona en una entrevista a Teleamazonas el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo.

En total, el acuerdo contempla el 98 % de la oferta ecuatoriana, ya que el 2 % restante agrupa a productos como la carne de cerdo y los licores, que los emiratíes no suelen consumir.

“En el tratado está incluido el 98 % de todos nuestros productos, de los cuales el 75 % tiene una desgravación inmediata a 0 % de arancel”, mencionó el ministro.

Entre este 75 % se encuentran productos emblemáticos de exportación como camarón, banano, café, cacao, pitahaya, mango, kiwi y uvillas.

El ministro resaltó que se trata de un mercado a exportar de alto valor agregado, ya que los Emiratos Árabes, con 11 millones de habitantes, mantiene un comercio bilateral con el mundo que está aproximadamente entre los 600.000 millones de dólares y que no necesariamente produce todo lo que vende, lo que abre la puerta a que ayude a mostrar productos ecuatorianos a otras naciones.

Al país, los Emiratos Árabes Unidos le vende productos como plástico, aluminio, papel, maquinaria, equipos eléctricos, entre otros.

¿Qué pasará con la inversión?

En el encuentro en Quito, Ecuador y los Emiratos también firmaron un memorando de cooperación en inversión. Ante ello, el ministro Jaramillo detalla que ese país ha venido mostrando interés en invertir en temas de petróleo y gas; en minería, en infraestructuras, en producción agrícola y en los sectores atuneros y camaroneros.

