La cantante guayaquileña Dianalú lanza '6 PM', un homenaje musical a su padre

La cantante Diana Ávila (Dianalú) transforma la memoria de su infancia y la pérdida de su padre en una canción íntima que invita a volver a los recuerdos como refugio emocional.

La cantante guayaquileña Diana Ávila decidió transformar la nostalgia en melodía. Su más reciente sencillo, 6 PM, nace de los recuerdos de infancia, de esas tardes en casa de sus abuelos cuando el tiempo parecía detenerse y la felicidad era sencilla. “La canción salió de los recuerdos, de añorar cosas, de extrañar”, relata la artista a Diario EXPRESO. La inspiración surgía, cuenta, mientras paseaba con su perrita al caer la tarde, cuando los olores y escenas del pasado regresaban con intensidad.

RELACIONADAS El arquitecto Florencio Compte es incorporado a la Academia Nacional de Historia

Una canción que surgió en medio del duelo

La canción fue escrita a inicios de 2024 y, en un principio, evocaba principalmente la memoria de su abuela materna y otros familiares que ya no estaban físicamente. El coro, construido con pocas palabras, repite la idea de “volver”, como una insistencia poética por regresar a ese lugar seguro de la niñez. “Regresando a ese lugar” es más que una frase: es el corazón emocional de la composición.

RELACIONADAS El multilingüismo redefine la educación ecuatoriana contemporánea

Sin embargo, la historia del tema dio un giro inesperado en octubre de 2024, cuando su padre falleció. Él alcanzó a escuchar la grabación antes de partir. “Recuerdo que me dijo: ‘qué linda canción, me hace sentir mucha paz’”, comparte la cantante. A partir de ese momento, 6 PM se convirtió también en un homenaje para él. El título no es casual: es la hora en la que su padre solía llegar a casa del trabajo, trayendo compras y reuniendo a la familia alrededor de la mesa.

La primera estrofa evoca imágenes claras de su infancia: botas de cuero, juegos con agua en el jardín, el sol que cae al atardecer. “Sol que quema, vida sin problemas, tardes llenas de felicidad”, canta la artista, describiendo una etapa donde la vida era ligera y sin cargas. Aunque profundamente personal, la canción permite que cada oyente conecte con sus propios recuerdos, convirtiéndola en un refugio emocional compartido.

Una nueva etapa creativa con Dianalú

Calendario de Cuaresma 2026 en Ecuador: fechas clave hasta la Semana Santa Leer más

El lanzamiento del sencillo también marcó un punto de inflexión en su carrera. Tras la pérdida de su padre, la artista vivió un proceso de sanación que la llevó a replantear su identidad musical. “Yo me di cuenta que ya no era la misma persona”, confiesa. Ese cambio interior derivó en una transformación externa: dejó atrás su nombre artístico Diana Ávila y adoptó el de Dianalú como símbolo de una nueva etapa creativa.

RELACIONADAS Investigación de la UG impulsa mejoradores de suelo en la costa ecuatoriana

Como artista independiente, el camino no fue inmediato. La producción del videoclip requirió tiempo y ahorro. Finalmente, el audiovisual fue grabado en la casa donde creció, utilizando objetos reales de su infancia: un diario adolescente, juguetes, un reloj de su abuelo, una pulsera de su tía abuela y fotografías familiares. Incluso aparece un boleto de avión que conserva como recuerdo de su primer viaje con sus tíos abuelos, elementos que convierten el video en un altar íntimo a la memoria.

Hoy, Dianalú presenta 6 PM como una invitación a detenerse y volver, al menos por unos minutos, a esos momentos que sostienen el alma en la adultez. Su música —disponible en plataformas digitales y redes sociales (bajo el nombre @dianalumusic)— refleja una evolución artística que no reniega del pasado, sino que lo honra. En cada acorde late la certeza de que los recuerdos, cuando se transforman en arte, pueden sanar y acompañar.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ