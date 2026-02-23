Investigación de la UG impulsa mejoradores de suelo en la costa ecuatoriana

La degradación progresiva de los suelos agrícolas se ha convertido en uno de los principales desafíos para la producción de cultivos de importancia económica en la costa ecuatoriana, especialmente en sistemas intensivos de maíz, soya y arroz. Frente a este escenario, el proyecto “Mejoradores de suelo con fertilización convencional en cultivos de importancia económica de la costa ecuatoriana”, liderado por el docente investigador de la carrera de Agronomía de la Universidad de Guayaquil, Christian Alejandro Durán Mera, plantea un enfoque innovador basado en la integración de mejoradores de suelo y fertilización complementaria para optimizar la eficiencia nutricional y recuperar la salud del suelo.

Suelos sostenibles para agricultura ecuatoriana

El investigador explica que su estudio responde directamente al desgaste del recurso suelo causado por el uso intensivo de fertilizantes químicos sin un manejo integral. “El enfoque principal de mi investigación es la integración de mejoradores de suelo combinada con una fertilización adecuada en cultivos de importancia económica de la costa ecuatoriana como maíz, soya y arroz, buscando optimizar la eficiencia nutricional y mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo a mediano y largo plazo”, afirma Durán, quien además advierte que la pérdida de materia orgánica y la disminución de la actividad biológica reducen la capacidad del suelo para absorber nutrientes de forma eficiente.

Desde una mirada metodológica, el proyecto se desarrolla bajo un diseño experimental comparativo bifactorial aplicado en dos localidades agrícolas estratégicas de la costa ecuatoriana: Guayas y Los Ríos. En estas zonas se evalúan tratamientos que combinan enmiendas orgánicas, microorganismos eficientes y bioestimulantes junto con fertilización adaptada a las necesidades del cultivo y del suelo. “Realizo análisis físicos, químicos y biológicos del suelo antes y después de la aplicación de los tratamientos, además de mediciones agronómicas como rendimiento y extracción total de nutrientes absorbidos por la planta”, expone el investigador, destacando que esta metodología permite una visión integral del sistema productivo.

El estudio busca enfrentar la degradación del suelo causada por el uso intensivo de fertilizantes químicos Gabriel Cornejo

Los resultados preliminares evidencian impactos positivos tanto en la productividad agrícola como en la calidad del suelo. Según Durán, la incorporación de mejoradores de suelo junto con fertilización complementaria mejora significativamente la absorción de nutrientes y el desempeño productivo de los cultivos. “El uso del elemento silicio mostró efectos positivos en las propiedades fisicoquímicas del suelo y en el aumento del rendimiento, especialmente en soya y maíz”, enfatiza, al tiempo que resalta que los microorganismos eficientes favorecen la actividad biológica, la mineralización de nutrientes y el desarrollo radicular, con resultados destacados en el cultivo de arroz.

Innovación agronómica en la costa ecuatoriana

En el desarrollo del proyecto también participó la tesista y actual ingeniera agrónoma Ivelice Estefanía Herrera Peñafiel, quien subraya la relevancia del estudio desde una perspectiva productiva y social. “La agricultura es una de las bases económicas de muchas familias, pero el uso constante del suelo está provocando desgaste y pérdida de sus propiedades, lo que genera baja producción”, expone, al tiempo que sostiene que el mejoramiento del suelo permite obtener un mayor rendimiento sin comprometer este recurso fundamental para el crecimiento económico del sector agrícola.

Herrera añade que el uso de mejoradores de suelo compuestos por microorganismos, silicio, dióxido de silicio y micorrizas fue clave en la investigación, debido a su influencia positiva en las propiedades del suelo y en el desarrollo de las plantas. “Aportar con productos que condicionen y mejoren las propiedades del suelo es muy importante para obtener buen rendimiento y generar condiciones propicias para el crecimiento y desarrollo de la planta”, señala, destacando además su rol como tesista dentro del proceso investigativo y los resultados favorables obtenidos en el cultivo establecido durante su trabajo de titulación.

Más allá del rendimiento agrícola, el estudio también se proyecta como un aporte directo a la sostenibilidad ambiental y a la seguridad alimentaria del país. Durán enfatiza que la conservación del suelo es esencial, al tratarse de un recurso no renovable a escala humana. “Mi investigación promueve un manejo más equilibrado de la nutrición vegetal, reduciendo la presión química excesiva y favoreciendo la recuperación de la biología del suelo”, alega, al tiempo que sostiene que estos sistemas productivos más resilientes permiten garantizar rendimientos sostenibles en el tiempo y menor impacto ambiental.

Los resultados preliminares destacan un impacto positivo

En términos de aplicación práctica, los hallazgos podrían traducirse en programas de fertilización integrados que incluyan silicio y consorcios microbianos como complemento a la fertilización mineral convencional, lo que optimizaría las dosis, reduciría pérdidas por lixiviación y mejoraría la relación costo–beneficio para los productores. Este enfoque, además, responde a la necesidad de modernizar las prácticas agrícolas con base científica y sostenibilidad.

De cara al futuro, el equipo investigador proyecta ampliar el estudio a más ciclos productivos y diversas condiciones agroecológicas, así como difundir los resultados mediante publicaciones científicas, congresos académicos y capacitaciones técnicas dirigidas a agricultores y estudiantes.

