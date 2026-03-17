Canadá abre el programa 'Express Entry' para obtener residencia permanente

El programa Express Entry de Canadá ofrece vías claras para médicos, educadores, profesionales STEM y otros profesionales.

Canadá ha reactivado su programa Express Entry, una plataforma digital diseñada para gestionar solicitudes de inmigración de trabajadores calificados que aspiran a obtener la residencia permanente. Con este sistema, el país busca atraer a profesionales altamente capacitados en sectores estratégicos, fortaleciendo su economía y respondiendo a necesidades sociales y laborales.

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El gobierno canadiense ha señalado que entre los perfiles más demandados se encuentran médicos, investigadores, altos directivos con experiencia laboral en Canadá, trabajadores con dominio del idioma francés, profesionales de la atención sanitaria y los servicios sociales, comerciantes, educadores, especialistas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como expertos en transporte.

Canada is seeking top talent, including:

• medical doctors, researchers and senior managers with Canadian work experience

• workers with French-language proficiency

• health care and social services professionals

• tradespersons

• educators

• professionals in science,… — IRCC (@CitImmCanada) March 16, 2026

¿Cómo funciona el sistema Express Entry?

El Express Entry gestiona tres programas principales:

Canadian Experience Class Federal Skilled Worker Program Federal Skilled Trades Program

El proceso inicia con la creación de un perfil en línea, que ingresa al candidato en un “pool” de selección. Los aspirantes con mayor puntaje son invitados en rondas específicas a presentar su solicitud formal. Una vez recibida la invitación, el candidato dispone de 60 días para completar el formulario y reunir la documentación requerida.

Entre los documentos solicitados se incluyen certificados policiales, pruebas de fondos, certificados de nacimiento de hijos dependientes, documentos de estado civil (matrimonio, divorcio, viudez), certificados de adopción y traducciones oficiales cuando corresponda.

Además, es obligatorio realizar un examen médico con un médico autorizado por el gobierno canadiense, tanto para el solicitante como para sus familiares, incluso si no planean emigrar.

Costos y requisitos adicionales

El sistema exige el pago de varias tarifas, entre ellas:

Tarifa de procesamiento para el solicitante y su familia.

Tarifa por derecho de residencia permanente.

Tarifa de biometría.

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Desde abril de 2024, las tarifas de residencia permanente aumentaron, por lo que quienes iniciaron el proceso antes de esa fecha deben cubrir la diferencia. El pago se realiza a través de la cuenta segura de IRCC, utilizando tarjeta de débito o crédito.

Para evitar retrasos, se recomienda cancelar todas las tarifas al momento de enviar la solicitud. El sistema no permite avanzar si faltan documentos obligatorios o si no se han completado los campos requeridos en el formulario.

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