Viajar en 2026: nuevas exigencias migratorias para doble nacionalidad y menores

Las reformas legales que endurecen los controles de documentos en el aeropuerto desde este año

Referencial. Viajeros en el aeropuerto cumplen con las nuevas reglas migratorias de 2026, que establecen requisitos adicionales antes de embarcar.

La Ley Orgánica de Movilidad Humana ha implementado actualizaciones que impactan directamente a los ciudadanos ecuatorianos con doble nacionalidad y a los protocolos de viaje para menores de edad. Ante estas reformas, los usuarios deben conocer las exigencias actuales para evitar contratiempos en los filtros migratorios. La abogada Salma Bedrán, analista de documentos de viaje, explica las nuevas directrices sobre la documentación obligatoria, vigencias y procesos de validación que rigen con mayor rigurosidad este 2026.

Artículo 126: La obligatoriedad de la identidad local

Uno de los cambios que genera más confusión en los mostradores es la aplicación del artículo 126 de la Ley de Movilidad. Bedrán aclara que se exige a los ciudadanos con doble nacionalidad presentar obligatoriamente su documentación ecuatoriana —ya sea cédula o pasaporte vigente— al ingresar o salir del país

Esta medida responde a necesidades técnicas y de seguridad que la analista puntualiza:

Prevención de delitos: Se busca frenar la clonación de identidades y el uso de datos de personas fallecidas.

Actualización de registros: Permite al Estado tener datos reales de ciudadanos que han vivido décadas fuera del país.

Gestión de derechos: El documento local es el único que garantiza poder realizar trámites legales, compras de bienes o acceder a salud urgente en Ecuador.

"Aquí en Ecuador, así usted sea del mejor país del mundo, un documento [extranjero] no vale más que su documento ecuatoriano", enfatiza Bedrán, recordando que la ley ahora lo establece como una obligación estricta.

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Menores de edad: Más que un simple permiso

El control migratorio para la salida de niños, niñas y adolescentes ha dejado de ser un trámite meramente administrativo para convertirse en un estricto filtro de seguridad que no admite errores de forma. Según explica la experta Salma Bedrán, la confusión entre un poder especial y una autorización de salida es, hoy en día, uno de los obstáculos más comunes que impiden a las familias completar su viaje en el aeropuerto.

"Antiguamente, con el poder especial ya era lo único necesario; ahora las autorizaciones de salida son un documento más específico que habla netamente de ese viaje que va a hacer el menor", advierte Bedrán. Esta distinción es crucial: mientras el poder otorga la facultad legal de representación, la autorización valida la logística y seguridad de un traslado particular.

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Diferencias y requisitos de uso

Para entender cuándo y cómo se aplican, la especialista puntualiza los siguientes escenarios:

¿Cuándo se necesita la Autorización de Salida?: Es el documento base y obligatorio para todo viaje de un menor; en él se detalla la ruta, escalas, fechas de retorno y el motivo del traslado.

¿Cuándo entra en juego el Poder Especial?: Se requiere específicamente cuando uno de los padres se encuentra fuera del país o, por motivos de negocios u otras causas, no puede acudir físicamente a la notaría para firmar la autorización.

El requisito del doble documento: Si uno de los progenitores reside en el exterior, el menor debe presentar tanto la autorización de salida firmada por el padre presente como el poder especial emitido por el padre ausente.

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Vigencias y candados de seguridad

La analista subraya que el rigor de la ley también se aplica a la "caducidad" de estos instrumentos legales, los cuales poseen tiempos de validez diferenciados:

Poder Especial: Tiene una vigencia de un año.

Autorización de Salida: Su validez es mucho más limitada, de solo tres meses.

La Razón de Vigencia: Si se presenta un poder antiguo (por ejemplo, de 2019), el usuario debe llevar una actualización notarial que certifique que el documento sigue siendo válido para fines migratorios en la fecha actual.

Verificación de Campo: El personal de migración cruza datos con el Ministerio del Interior para confirmar que el poder fue emitido antes de que los padres salieran del país; si las fechas no concuerdan, el documento se presume adulterado y el viaje se cancela.

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Como analista técnica, Bedrán destaca que su trabajo no es solo entrevistar, sino validar la autenticidad física de cada pieza de identidad. "Verificamos si el documento realmente cumple con las normas de seguridad que establece cada país... nosotros también estamos en la capacidad de poder verificar cédulas de otros países y pasaportes", explica.

Finalmente, para quienes llegan sin sus documentos locales tras años de ausencia, la experta deja un mensaje de tranquilidad pero con advertencia: el ingreso no se les negará porque la nacionalidad es irrenunciable, pero deben obtener su cédula o pasaporte en el país para no tener problemas al intentar salir nuevamente.

La analista enfatiza que la importancia de regularizar la identidad nacional va mucho más allá del mostrador de migración, ya que el documento ecuatoriano es el único instrumento que garantiza una movilidad plena y segura dentro del territorio. Bedrán advierte que esta identificación es indispensable para la cotidianidad del ciudadano, señalando que "el documento ecuatoriano no es solo necesario y útil al momento de presentar en migración, sino al momento de movilizarse por el país"

Esta necesidad es determinante al entender que la identidad local no es un simple trámite, sino la llave para ejercer derechos básicos en territorio nacional. Sin el documento ecuatoriano, el ciudadano queda en un limbo administrativo que complica desde gestiones de propiedad hasta el acceso a salud en momentos críticos. Como reflexiona Bedrán, portar esta documentación es, en última instancia, un acto de seguridad y pertenencia: es reconocer que la protección y las facilidades legales dentro del país nacen siempre de la propia raíz.

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