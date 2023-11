Migración irregular: las 'red flags' que debes conocer sobre el sueño americano

Llegar a Estados Unidos en busca de días mejores es, para los 250 mil migrantes que han cruzado, hasta septiembre de 2023, la peligrosa y densa selva de Darién, el inicio de una búsqueda incansable de nuevas oportunidades, o el génesis de una nueva vida. Sin embargo, hay realidades que no son contadas o contempladas antes de emprender un camino en el que no solo está en juego la estabilidad económica de las personas que pagan miles de dólares para lograrlo, sino también pone en riesgo la vida de quienes lo intentan de forma irregular.

Sin embargo, poco o nada se dice -previo a la travesía- sobre los problemas o vicisitudes que podrían a travesar los migrantes a la hora de pisar el territorio americano de forma ilegal. En entrevista con este Diario, William Murillo, representante de la organización 1800 Migrantes, enumera las condiciones legales que podrían convertir este 'sueño americano' en pesadilla.

LOS FALSOS TURISTAS

Si bien los ciudadanos que ingresan con una visa de turismo, otorgada por el Gobierno americano, no corren ningún tipo de riesgos al ingresar a este país de manera regular, al permanecer más del tiempo permitido, pierden sus derechos como turista y se convierten en ciudadanos indocumentados. Algo que se traduce en inestabilidad laboral, según el experto en temas de migración ilegal, William Murillo: "se vuelve invisible para el Estado y no hay trámites para legalizarse, porque su visita no fue para residir, fue de turismo. Entonces, a la hora de establecer una vida, como aspiran, no tienen residencia, seguro social o una identificación para poder laboral. Ahí empieza la travesía y los abusos".

Y si bien podrían laboral con una identificación falsa, que logran obtener en el mercado negro, Murillo detalla que esto no significa que podrá tener las mismas oportunidades que los residentes americanos o migrantes que han logrado regularizarse: "no pueden aspirar a un mejor trabajo, porque te solicitan esta documentación y entre más importante es el cargo, más minucioso es el requerimiento". Entonces, continúa Murillo, "algunos son explotados laboralmente, porque los empresarios saben que hay identificaciones falsas, pero ellos necesitan la mano obrera y fingen no saber. Pero a la hora de pagar, no son justos".

Casarse por papeles

Murillo acota que si bien los ciudadanos indocumentados podrían casarse con algún residente y obtener los documentos, esto debe ser realmente comprobable porque, hoy por hoy, los parámetros y filtros que hay que cumplir para obtener la residencia a través de su pareja o esposo, "son muy minuciosos y explícitos".

Los que llegan bordeando la frontera por tierra

Para Murillo, este grupo de ciudadanos que deciden recorrer varios países o kilómetros para llegar a la frontera de Estados Unidos para entregarse a migración, son los que más peligro corren o los que más sufren. Algunos, a decir del experto en temas migratorios, ni si quieran llegan: "Unos lo han logrado, pero han llegado con cuentas enormes que no logran pagar. Otros, han desaparecido en el camino, los han violado, secuestrado y hasta han matado".

Aquellos que logran llegar solicitando un asilo al estado americano por la crisis de inseguridad que vive el país, por ejemplo, por discriminación, abuso o situación delicada de salud, deben, al cabo de un año, demostrar, según Murillo, que lo expuesto a los agentes migratorios es real: "si llegó a la frontera y dijo que en Ecuador lo 'vacunaron' unos delincuentes, debe comprobarlo con documentación, fotos, informes, que su vida estaba en peligro. No es tan fácil como decir necesito asilo porque mi vida está en riesgo y ya".

En estos casos, el Estado americano otorga el ingreso al ciudadano migrante con una identificación con la que puede laboral, pero al cabo de un año deberá demostrar ante la corte el motivo por el que solicitó asilo. "Quizás este plazo se extienda, pero un día tendrá que rendir cuentas y, de no lograrlo, se negará el asilo y tendrá una orden de deportación que, a la hora de tener algún inconveniente con la ley, se activará y será deportado a su país".

No es un sueño fácil

Este Diario conversó con un grupo de migrantes que llegó a Estados Unidos de manera irregular para conocer el día a día y la situación económica que atraviesan, y las respuestas no se asemejan a tal sueño americano. Ashley, de 26 años, por ejemplo, y quien ostenta una ingeniería en Ecuador, ingreso hace un año en el país americano como turista pero decidió quedarse porque no tenía oportunidades en su país. Sin embargo, asegura, que "no hay un día en el que quiera volver". Detalla que si bien hay oportunidades laborales, la falta de documentos le imposibilita aspirar a un mejor cargo. "No es fácil estar acá, no lo es".

Añade, muy reflexiva, que el que llega de forma irregular, "se condena a trabajar día y noche por un sueldo que solo alcanza para sobrevivir. No es lo que piensan, aquí no llueve el dinero. Pagan más, sí, pero la vida acá es muy cara y no alcanza para lo que piensas".

