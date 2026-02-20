Colegios de Guayaquil integran la inteligencia artificial sin reemplazar al docente

La integración de la inteligencia artificial (IA) en los colegios marca un cambio significativo en la forma de enseñar y aprender. Lejos de reemplazar al docente, las instituciones educativas están incorporando plataformas adaptativas, asistentes virtuales y metodologías activas que permiten personalizar el aprendizaje, fortalecer la autonomía estudiantil y responder a las exigencias de un entorno académico cada vez más digitalizado.

Desde la visión institucional, el rector de Unidad Educativa Particular Politécnico - COPOL, Rodolfo Chang, afirma que la educación actual se aleja del modelo tradicional centrado en la transmisión de contenidos y avanza hacia un enfoque constructivista donde el estudiante asume un rol activo. “El modelo educativo tradicional llevaba la información al aula y situaba al estudiante como receptor pasivo del conocimiento. Hoy, la educación ha evolucionado hacia un enfoque constructivista, donde el estudiante es protagonista activo de su aprendizaje”, sostiene, al explicar que la IA permite ofrecer contenidos en distintos formatos y respetar el ritmo, estilo y nivel de comprensión de cada alumno.

En la práctica pedagógica, la personalización se apoya en el uso guiado de herramientas digitales y en la construcción de instrucciones claras para interactuar con la IA. La máster María Auxiliadora Velarde Cevallos, rectora del Liceo Panamericano Centenario, enfatiza que la tecnología debe ser comprendida como un recurso pedagógico y no como un sustituto del docente: “La IA no sustituye al docente; potencia su capacidad de acompañamiento y toma de decisiones. El resultado es un aprendizaje más profundo, significativo y alineado con los desafíos académicos y profesionales del futuro”. Además, expone que el acompañamiento en la formulación de prompts permite a los estudiantes analizar distintas perspectivas, contrastar información y fortalecer su producción académica con mayor autonomía.

Por su parte, Venus Yánez Albán, vicerrectora de la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno, alega que la incorporación de la inteligencia artificial responde a una necesidad de adaptación educativa frente al crecimiento tecnológico global. “Reconocer la existencia de la I.A. en el ámbito educativo como una innegable realidad a la que debemos adaptarnos como educadores; negar, minimizar o ignorar su existencia no es la mejor opción”, manifiesta, al detallar que el plantel ha integrado herramientas como ChatGPT, Perplexity y Canva, así como proyectos piloto de gamming educativo y plataformas con asistentes de IA que apoyan tanto al docente como al estudiante en las actividades académicas.

La formación docente es otro componente clave en este proceso de innovación educativa. Chang enfatiza que la integración de la IA exige preparación pedagógica y ética, por lo que en su institución se desarrollan capacitaciones en redacción de prompts, uso de herramientas de IA y metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el método de casos y la clase invertida. “La Inteligencia Artificial ha llegado para transformar los procesos educativos” y, por ello, los docentes deben estar plenamente preparados para guiar a los estudiantes con criterio y responsabilidad, afirma la autoridad académica.

En el Liceo Panamericano Centenario, la capacitación docente se realiza a través de cursos especializados que fortalecen el uso estratégico y responsable de la IA en el aula y en la evaluación. Velarde expone que esta formación permite comprender el potencial de las herramientas digitales, mejorar la evaluación académica y promover una integración consciente de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En cuanto a la ética y seguridad de los datos, las instituciones han establecido normativas claras y políticas de salvaguarda. Chang afirma que la implementación de IA en COPOL se fundamenta en principios de privacidad, consentimiento y transparencia, utilizando plataformas seguras y formando a los estudiantes en el uso crítico de la tecnología.

De manera complementaria, Yánez enfatiza que su institución trabaja de forma coordinada entre el área académica y sistemas para impartir directrices claras sobre el uso responsable de la IA, aplicando consentimientos informados a los padres y lineamientos alineados a la protección de datos digitales.

De esta manera, la inteligencia artificial se consolida como un recurso pedagógico que potencia el aprendizaje personalizado y el pensamiento crítico. Las autoridades educativas coinciden en que su implementación no busca reemplazar al docente, sino fortalecer su rol como mediador del conocimiento, formando estudiantes autónomos, éticos y preparados para un futuro académico y profesional marcado por la innovación tecnológica.

