¿Adiós a la inundaciones urbanas? Esta es la propuesta de estudiantes de la Espol

Una propuesta de Ingeniería Civil de ESPOL plantea integrar celdas modulares de retención para disminuir inundaciones y reutilizar agua lluvia en urbanizaciones del sur de la ciudad.

En medio de una problemática recurrente en varias ciudades del país —las inundaciones provocadas por las lluvias intensas y el crecimiento urbano desordenado—, estudiantes de Ingeniería Civil de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) presentaron una propuesta que apuesta por la sostenibilidad y la optimización de los sistemas de drenaje tradicionales. El proyecto plantea la implementación de celdas modulares de retención para almacenar agua lluvia y disminuir el colapso de las redes pluviales.

RELACIONADAS Ecotec impulsa innovación juvenil en el Hult Prize Pitch Day

Sistema sostenible reduce inundaciones en urbanización del sur

Andreina Rosales, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, explicó que el diseño fue pensado para la urbanización de la Armada del Ecuador. “Cuando construimos impermeabilizamos el suelo con hormigón y pavimento, lo que impide que el agua se infiltre de manera natural y recargue los acuíferos”, detalló. Esta alteración del ciclo hidrológico provoca que, en temporada invernal, los sistemas convencionales no soporten el caudal y se generen inundaciones.

Respiración, arte y mindfulness: así promueven el bienestar en la U. de Guayaquil Leer más

La propuesta incorpora celdas modulares de retención, como el sistema ACUACER, capaces de almacenar hasta 270 metros cúbicos de agua por celda, con un 96 % de volumen útil. Estas estructuras permiten retener temporalmente el agua lluvia y liberarla de manera controlada hacia la red convencional, evitando picos de saturación que derivan en anegaciones.

Celdas modulares optimizan red pluvial y reutilizan agua

Además del control hidráulico, el proyecto contempla la reutilización del agua almacenada para actividades como el riego de áreas verdes. Según los cálculos presentados por el equipo, esta medida permitiría reducir aproximadamente 40.000 metros cúbicos de consumo de agua potable al año, así como un ahorro energético cercano a los 20.000 kWh, asociado al bombeo y tratamiento.

Yuri Loor, también estudiante de Ingeniería Civil, señaló que la iniciativa nace de una realidad cotidiana. “Somos del sur de la ciudad y sabemos lo que es inundarse cada invierno. Muchas veces las redes pluviales se tapan por basura y no dan abasto”, comentó. El prototipo funciona como una gran cisterna subterránea fabricada con plástico reciclado, lo que añade un componente ambiental a la solución.

RELACIONADAS Universidad ECOTEC impulsa carrera para creadores de contenido

Solución hídrica busca disminuir consumo de agua potable

El proyecto no pretende reemplazar la infraestructura gris existente, sino potenciarla. “No es algo imaginario, ya se ha implementado en países como México, Colombia y Perú. ¿Por qué no hacerlo aquí?”, cuestionó Loor. Para el equipo, el crecimiento de nuevas urbanizaciones representa una oportunidad para integrar soluciones sostenibles desde la fase de diseño y no como correctivos posteriores.

La propuesta está dirigida a gobiernos autónomos descentralizados y desarrolladores inmobiliarios, con el objetivo de que incorporen sistemas de drenaje sostenible en sus planes urbanos. Aunque la inversión inicial puede ser hasta un 20 % mayor que la de un sistema convencional, los estudiantes sostienen que los costos se compensan a largo plazo con la reducción en mantenimiento, consumo de agua potable y afectaciones por inundaciones, apostando así por ciudades más resilientes y responsables con el recurso hídrico.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ