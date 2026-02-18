Respiración, arte y mindfulness: así promueven el bienestar en la U. de Guayaquil

El bienestar emocional se convirtió en el eje central de la jornada universitaria con la realización de la feria 'Salud Mental Importa', organizada por la Universidad de Guayaquil en articulación con el Ministerio de Salud Pública. Autoridades académicas, profesionales de la salud y estudiantes de la carrera de Medicina impulsaron este encuentro orientado a la promoción, prevención y sensibilización sobre la importancia de cuidar la salud mental dentro de la comunidad universitaria, entendida como un pilar fundamental para el rendimiento académico y la calidad de vida.

Desde tempranas horas, el Parque Lineal del Salado, ubicado frente a la Facultad de Ciencias Químicas, recibió a decenas de estudiantes, docentes y personal administrativo que se acercaron a los diferentes stands dispuestos al aire libre. El entorno natural, junto al ramal del estero, ofreció un ambiente propicio para desconectarse del ritmo cotidiano y participar en actividades como ludoterapia, mindfulness, respiración consciente, arteterapia, musicoterapia, aromaterapia guiada, zonas de descarga emocional, activación corporal, bailoterapia y orientación psicológica.

Una de las experiencias más concurridas fue la sesión de respiración y relajación dirigida por la psicóloga Gabriela Ayala, de la Coordinación de Bienestar Estudiantil. Sentados sobre el césped, los participantes realizaron ejercicios para reconocer sus emociones y disminuir tensiones físicas y mentales. “El ejercicio permitió que nuestra parte cognitiva y mental esté más saludable y que los procesos académicos sean más exitosos”, explicó la profesional, subrayando la relación directa entre bienestar emocional, memoria y concentración.

Pinturas ayudaron a una catársis de los estudiantes universitarios

La creatividad también funcionó como canal terapéutico. En el espacio de arteterapia, los estudiantes utilizaron pinceles y colores para expresar sentimientos difíciles de verbalizar. Estefany Pinto, alumna de séptimo semestre de Ingeniería Química, eligió pintar a su gato Yoyo como símbolo de calma y compañía. “Pintar a mi mascota preferida me trajo paz, por lo que este tipo de actividades deberían replicarse siempre”, comentó, evidenciando cómo el arte puede convertirse en un refugio emocional.

Durante el recorrido por la feria, la doctora María José Albán, coordinadora de Protección Social y Bienestar Estudiantil, junto con la magíster Patricia Janeth Macías Carreño, directora distrital 09D04 Febres Cordero del Ministerio de Salud Pública, observaron la activa participación de los asistentes en cada estación. Las autoridades coincidieron en que estos espacios vivenciales permiten acercar los servicios de apoyo psicológico, derribar estigmas y fortalecer redes de acompañamiento dentro del campus.

Al cierre de la jornada, los asistentes se llevaron herramientas prácticas para el autocuidado, la reducción del estrés y la ansiedad, así como estrategias para desarrollar habilidades socioemocionales y construir comunidades más empáticas.

