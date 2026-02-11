Expreso
Capu Delgado
Carlos Delgado inicia nueva etapa musical con mensajes de esperanza.Cortesía

Del silencio creativo al estudio, 'Capu Delgado' renueva su sonido

Un cantautor ecuatoriano transforma pérdidas personales en canciones con propósito

Con 30 años y una historia marcada por decisiones valientes, Carlos Delgado, conocido artísticamente como 'Capu Delgado', vuelve a la escena musical decidido a escribir su propio capítulo. Tras varios años formando parte de agrupaciones como Van Mozart, entre otras, el cantante ecuatoriano optó por hacer una pausa para reencontrarse con su esencia creativa y apostar por un proyecto solista más honesto. “La música siempre estuvo conmigo, solo necesitaba tiempo para hacerla desde el corazón”, confiesa, convencido de que el descanso fue necesario para redescubrir su propósito.

Un sencillo que conecta con las rupturas y las relaciones fallidas

Ese proceso de introspección desemboca hoy en el relanzamiento de 'El malo no soy yo', un sencillo que conecta con las rupturas sentimentales y las relaciones fallidas, especialmente en fechas cargadas de simbolismo como el 14 de febrero. 

La canción, disponible en plataformas digitales como Spotify, marca el inicio de una etapa más madura, donde Delgado prioriza letras personales y sonidos más cercanos al pop rock melódico. “Ya no quiero cantar por cumplir, quiero contar mi historia”, asegura.

Música que nace desde un viaje íntimo

El artista reconoce que su paso por bandas le dejó experiencia, pero también aprendizajes duros. Habla de pérdidas económicas, sacrificios y momentos de decepción que lo obligaron a replantear su rumbo. Sin embargo, lejos de quedarse en el desencanto, transformó esas vivencias en combustible creativo. Actualmente compone nuevos temas y prepara un EP de cuatro canciones, entre ellas 'Partido en Dos', dedicada a su padre, un homenaje íntimo que —dice— “nació desde el dolor, pero también desde la gratitud”.

Más allá del éxito comercial, Delgado tiene claro su objetivo: construir una carrera con sentido. Su fe cristiana y su deseo de transmitir mensajes positivos se han convertido en el eje de su propuesta. “No quiero música pasajera, quiero canciones que acompañen a la gente en sus procesos”, afirma. Con presentaciones independientes, colaboraciones y una comunidad de seguidores que crece paso a paso, Capu Delgado avanza convencido de que la autenticidad será siempre su mejor escenario.

