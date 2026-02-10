Los suecos Enforcer regresan después de una década a Ecuador

Los suecos Enforcer habían debutado ante 350 personas en 2016. Tres años después de eso presentaron un álbum en español.

Guitarras afiladas que suelen batirse en duelos de raíz británica. Coros acelerados y la aguda voz de Olof Wikstrand. Para quienes hace casi diez años vieron en directo al cuarteto sueco de heavy / speed metal, Enforcer, estos elementos han vencido la tradición para labrarse un nombre en el acero del género que se originó en el siglo XX.

A ellos podrá unirse, otra vez en Quito, quien haya seguido las composiciones de Enforcer a partir del ‘Live by Fire’ (Nuclear Blast, 2015) –que presentaron ante 350 espectadores en 2016– hasta el redondo ‘Nostalgia’ (2023) –que traen a cuestas para el show del martes 17 de febrero–.

“El diente del tiempo ha triturado todas las cosas que una vez fui. La juventud interior. Al polvo” es el fragmento que ha traducido Victor Grippoli (conducto del programa Vientos de Acero, de la uruguaya Radio Señales) en una reseña publicada mientras transcurría su gira actual por dos ciudades argentinas. Cumplirán 14 fechas en ocho países de la región.

Estos músicos, originarios de la pequeña ciudad de Arvika, llevan en carretera desde 2004. Para la que fue su primera gira por América Latina coincidieron con los históricos Riot V. Esta vez, los productores –Abigail Death Productions & Back To Back– han publicado que “debido a la gran acogida de Enforcer en Quito” el auditorio será el Orion Club (La Floresta: Toledo y Lérida).

“De todas las formaciones que hemos tenido, esta es la que mejor suena en vivo”, le anunciaba Wikstrand al entrevistador Hugo García –del portal Jedbangers–; a sus cuerdas, vocales y de acero, las acompañan: Jonathan Nordwall en guitarra, Garth Condit en el bajo y el baterista italiano Fabio Alessandrini.

Una historia en nuestra lengua

A una lista de anécdotas como haber cruzado la frontera entre Bolivia y Perú a bordo de bicicletas, en la historia de Enforcer se ha unido la rareza de haber reeditado el álbum ‘Zenith’ (2019) con versiones de su decena de temas en español.

La idea surgió “con un amigo argentino de la agrupación que se los propuso”, ha narrado Victor Grippoli, en un artículo del diario La R del Grupo Multimedio: “La banda sintió que en nuestro continente se les ha dado un apoyo natural y enorme. (En América) son muy queridos. En España también sintieron eso y decidieron soltarse a esa aventura”.

A Quito llegarán desde Medellín, la víspera de su concierto. Las bandas locales Betralla (heavy metal), Preatcher y Ampkill (thrash metal) abrirán el telón a partir de las 16:00. Las entradas disponibles tienen un precio de $45, en Back To Back (Galería el Portal), en The Other Side Cult (Centro Comercial Caracol) y en la boletería del Orion Club.

