El Death Al Parque volverá al Puente Roto en Cuenca, y la banda Masacre a Quito
Ocho bandas se presentarán en mayo en el barranco del río Tomebamba
El festival de death metal que ocupa parques y plazoletas de Cuenca tendrá este año una edición en el Puente Roto (barranco del río Tomebamba), el sábado 2 de mayo, desde las 16:00, con libre acceso.
Lo ha confirmado la creadora del evento, Viviana ‘Vai’ Arévalo, mientras transcurre por el país la gira (Loja, Cuenca, Guayaquil y Quito) de Blizzard Hunter, banda peruana de heavy metal.
Las bandas que se presentarán en Death al Parque son: Desvirginizagore (Lima, Perú), Sadistic Rot (Pasto, Colombia), Curetaje y El amo de las Putas (Guayaquil); Seeds of Desease y Fear (Quito); Postumus Odium y Bestemmia (Cuenca).
La formación con la cual los peruanos Desvirginizagore llegarán al país para Death Al Parque la conforman: Ronnie "DemoleGore" (voz), Pedro Bernales "NekroGore" y Alexandro "PokeGore" (guitarras), John Coronado "VegaGrind" (bajo), Joe Hoyle (batería).
En cuanto a Fear, de extensa trayectoria en la música extrema del país, acaban de publicar el sencillo “Ecos del más allá”, a través de un lyryc video grabado en un home estudio. La mezcla y masterización de hicieron en el Distorted Tone Studio.
La compusieron a fines de 2025, cuenta el baterista de Fear, Mario Pantoja Coronado: “es un nuevo formato, de vieja escuela, de una composición relativamente moderna para lo que hacía la banda habitualmente”. Incluye un playthrough: captura en que destaca la ejecución técnica de los instrumentos.
El estreno en concierto de esta canción para Quito será el sábado, 7 de febrero, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta.
Masacre, de Colombia, confirmó su visita en junio
El vocalista y artista gráfico Alex Oquendo, ícono del ultra metal colombiano, también confirmó a EXPRESO el retorno de Masacre a Ecuador. Será a bordo de su “Al sur del infierno South american tour” que pondrá a este quinteto paisa en la ruta hacia Perú, Santiago de Chile, Rancagua, Comodoro y Buenos Aires.
En Quito actuarán el jueves 11 de junio, en el Auditorio La Ideal (José Tamayo N24-260 y Lizardo Ruiz), con aforo de 400 asistentes. En ese escenario también se presentarán las bandas ecuatorianas: Necrofobia, Eblis Desperation, Necrofago, Insane Carnage y Shock. Las entradas, que se pueden reservar a través de la plataforma Meet2Go van de los $20 a 25 en preventa.
Se ha cumplido un año de la publicación en plataformas, en formato remasterizado, del álbum ‘Ola de Violencia’ de Masacre. Y dos desde su última visita a la capital, con Juan Carlos Gómez, Wilson Henao, Jorge Londoño y Álvaro Álvarez en su formación.
