El Death Al Parque volverá al Puente Roto en Cuenca, y la banda Masacre a Quito

Ocho bandas se presentarán en mayo en el barranco del río Tomebamba

Fear acaba de publicar el sencillo “Ecos del más allá” que contiene la letra de la canción.

El festival de death metal que ocupa parques y plazoletas de Cuenca tendrá este año una edición en el Puente Roto (barranco del río Tomebamba), el sábado 2 de mayo, desde las 16:00, con libre acceso.

Lo ha confirmado la creadora del evento, Viviana ‘Vai’ Arévalo, mientras transcurre por el país la gira (Loja, Cuenca, Guayaquil y Quito) de Blizzard Hunter, banda peruana de heavy metal.

La banda 'Masacre' dejó un mensaje de optimismo al Ecuador Leer más

Las bandas que se presentarán en Death al Parque son: Desvirginizagore (Lima, Perú), Sadistic Rot (Pasto, Colombia), Curetaje y El amo de las Putas (Guayaquil); Seeds of Desease y Fear (Quito); Postumus Odium y Bestemmia (Cuenca).

La formación con la cual los peruanos Desvirginizagore llegarán al país para Death Al Parque la conforman: Ronnie "DemoleGore" (voz), Pedro Bernales "NekroGore" y Alexandro "PokeGore" (guitarras), John Coronado "VegaGrind" (bajo), Joe Hoyle (batería).

En cuanto a Fear, de extensa trayectoria en la música extrema del país, acaban de publicar el sencillo “Ecos del más allá”, a través de un lyryc video grabado en un home estudio. La mezcla y masterización de hicieron en el Distorted Tone Studio.

La compusieron a fines de 2025, cuenta el baterista de Fear, Mario Pantoja Coronado: “es un nuevo formato, de vieja escuela, de una composición relativamente moderna para lo que hacía la banda habitualmente”. Incluye un playthrough: captura en que destaca la ejecución técnica de los instrumentos.

El estreno en concierto de esta canción para Quito será el sábado, 7 de febrero, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta.

Masacre, de Colombia, confirmó su visita en junio

El vocalista y artista gráfico Alex Oquendo, ícono del ultra metal colombiano, también confirmó a EXPRESO el retorno de Masacre a Ecuador. Será a bordo de su “Al sur del infierno South american tour” que pondrá a este quinteto paisa en la ruta hacia Perú, Santiago de Chile, Rancagua, Comodoro y Buenos Aires.

Masacre es la banda colombiana de ultra metal fundada en Medellín, en 1988. Cortesía

En Quito actuarán el jueves 11 de junio, en el Auditorio La Ideal (José Tamayo N24-260 y Lizardo Ruiz), con aforo de 400 asistentes. En ese escenario también se presentarán las bandas ecuatorianas: Necrofobia, Eblis Desperation, Necrofago, Insane Carnage y Shock. Las entradas, que se pueden reservar a través de la plataforma Meet2Go van de los $20 a 25 en preventa.

RELACIONADAS Black Sun traslada su música de los escenarios al cómic

Se ha cumplido un año de la publicación en plataformas, en formato remasterizado, del álbum ‘Ola de Violencia’ de Masacre. Y dos desde su última visita a la capital, con Juan Carlos Gómez, Wilson Henao, Jorge Londoño y Álvaro Álvarez en su formación.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!