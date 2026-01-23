Ernesto Karolys: La agresividad rítmica de Hipsteria llega al Quito Jazz Club

El concierto se realizará el sábado con un cuarteto que sitúa la experiencia con raíces en la improvisación neoyorquina

Ernesto Karolys ha girado con Penguin Prison por Estados Unidos, Canadá, Europa y Colombia.

En la casa hay tres gatos. Sus sombras se derraman con la luz del barrio La Floresta, con la infinitud aparente de las casas ubicadas con vista hacia Guápulo. Unas gradas conducen el estudio del baterista Ernesto Karolys, que presentará ‘El principio del fin’, primer EP de su proyecto Hipsteria este fin de semana.

Es una obra que extiende sus notas más allá de lo que pueda nombrar el título mencionado: con ejercicios rítmicos, jazz fusión (punk/rock) como las de las canciones ya publicadas: “DaDiDa”, “Sick” o “Tron0.”

Esta última tiene influencia de la polirritmia (“pulso de cuatro cuartos”) de la banda sueca de metal Meshuggah, con un saxofón que el cuarteto pondrá en escena un día antes del estreno del tema que completa el EP, el sábado 24 de enero, en el Quito Jazz Club (Leonidas Plaza y 18 de septiembre), desde las 20:30.

“El estilo nos dicta lo que tiene que pasar”, dice categórico el músico, que también es productor y mixer. La duración de las canciones, las tomas varias en que fueron grabadas en sesiones de estudio o presentaciones en directo fueron elegidas por varios oídos.

El EP fue grabado en La Increíble Sociedad y realizado a través de los fondos concursables del IFAIC 2025. Sobre sus canciones se ha reseñado: “Las composiciones se mueven entre el jazz contemporáneo, el rock experimental y la improvisación, con grooves repetitivos, secciones atmosféricas y pasajes de mayor densidad sonora que se sostienen en el diálogo entre los músicos”.

Como productor, Karolys ha sido decisivo en discos como ‘Verano en Coma’ (Da Pawn), ‘Muchachito Roto’ (Lolabúm) y ‘Un Futuro Mejor’ (Tripulación de Osos). ANGELO CHAMBA

La improvisación como elemento mayoritario

Se ha descrito como “violencia musical” a la experiencia sonora que propone Hipsteria. Una fuerza que no da tregua en la improvisación que se relaciona con la escena neoyorquina, ambiente en el cual Karolys obtuvo una maestría en Jazz bajo la tutoría de bajista/contrabajista John Patitucci. Hace una década nacieron estas composiciones.

“La improvisación es un elemento grande en lo que hacemos; es ahí que la exploración y lo violento se expresan y provienen del bagaje que adquirimos los cuatro músicos al vivir en Nueva York en un momento de nuestras vidas (2008 a 2018)”.

A las sombras felinas, extendidas, le sobrevienen entonces desplazamientos que se transmiten como las armonías contenidas en el EP. Pero que adquieren dimensiones aún menos predecibles en vivo.

Los gatos del baterista Ernesto Karolys se llaman Cat Stevens, Wasabi y Taco; sus acompañantes de Hipsteria: Camilo Pérez (guitarras y teclados), Luis Sigüenza (saxofón) y Mauro Vega (bajo).

¿Quién es Ernesto Karolys?

Es músico, docente, productor y mixer formado en Ecuador, Argentina y EE.UU. Nació en Moscú en 1980 y reside en Quito.

A lo largo de casi tres décadas ha sido parte de proyectos clave del rock, pop y la música independiente ecuatoriana, como Cruks en Karnak, Biorn Borg, Da Pawn, Lolabúm, Tripulación de Osos, Cementerio de Elefantes o Can Can. Su discografía incluye trabajos con artistas como Mariela Condo, Jenny Villafuerte, Mikel Erentxun (ex-Duncan Dhu), Toño Cepeda, Cometa Sucre o Nicolás Pozo.

