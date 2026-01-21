Taylor Swift es la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift fue incorporada al Salón de la Fama de los Compositores, según anunció la organización este miércoles. Con 36 años, la artista pasa a integrar el grupo de homenajeados como una de las personas de menor edad en recibir este reconocimiento.

Los artistas que se suman al Salón de la Fama en 2026

La promoción 2026 del Salón de la Fama también incluye a Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss, Kenny Loggins, Alanis Morissette y Christopher ‘Tricky’ Stewart.

Para ser elegible, el reglamento establece que la primera composición publicada comercialmente por un autor debe haber sido lanzada al menos veinte años antes. En el caso de Swift, su canción ‘Tim McGraw’ comenzó a sonar en radio en junio de 2006, lo que cumplió con el requisito temporal.

De acuerdo con Billboard, la cantante se convierte en la segunda persona viva más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores. Stevie Wonder mantiene el registro como el más joven, tras ser incorporado a los 32 años en 1983.

Para su postulación, Swift seleccionó las canciones All Too Well (10 Minute Version), Blank Space, Anti-Hero, Love Story y The Last Great American Dynasty, que formaron parte del proceso de evaluación que derivó en su ingreso.

La ceremonia oficial de inducción está programada para el 11 de junio en el hotel Marriott Marquis, en la ciudad de Nueva York.

Desde el cierre de su gira The Eras Tour, hace poco más de un año, la actividad profesional de la artista se ha mantenido constante. Su álbum más reciente, The Life of a Showgirl, lanzado el 3 de octubre, ha registrado presencia sostenida en los listados musicales. El tema The Fate of Ophelia encabezó durante diez semanas el ranking Billboard Hot 100, mientras que Opalite alcanzó el segundo lugar.

La organización del Salón de la Fama aclaró que una versión anterior de la información señalaba de forma incorrecta que Swift era la persona más joven en recibir el honor, cuando en realidad es una de las más jóvenes en la historia de la institución.

