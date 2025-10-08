Taylor Swift reacciona a las reseñas de su álbum: Esto fue lo que dijo

Taylor Swift se pronunció sobre las opiniones divididas que ha generado su más reciente producción discográfica, The life of a showgirl. La cantante conversó con Zane Lowe en Apple Music acerca de la recepción del álbum y su postura frente a los comentarios mixtos.

“No me molesta. Doy la bienvenida al caos”, señaló Swift. “La regla del espectáculo es que, si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y estás diciendo mi nombre o el título de mi disco, me estás ayudando”.

La artista añadió que acepta las distintas percepciones que pueda generar su trabajo. “Tengo mucho respeto por las opiniones subjetivas sobre el arte. No soy la policía del arte. Todos pueden sentir exactamente lo que quieran. Nuestro objetivo como artistas es ser un espejo”, expresó.

Swift también reflexionó sobre cómo sus seguidores transforman su relación con sus discos a lo largo del tiempo. “Un álbum es una forma muy intensa de mirarte a ti mismo. Lo que atravieses en tu vida influye en si te identificas o no con la música que publico en un momento determinado”, afirmó.

“Me encanta ver a mis fans decir: ‘Antes no conectaba con Reputation, y ahora es mi favorito’. O ‘Antes era una chica Fearless, ahora estoy obsesionada con Evermore’. Hacemos esto para siempre. Tengo una mirada muy clara sobre el legado cuando hago música. Sé lo que creé, sé que lo adoro, y sé que, en el tema de lo que significa ser una ‘showgirl’, todo esto forma parte de ello”, concluyó.

Las críticas al nuevo disco

El Debate (España)

“El nuevo, y mediocre, trabajo de Taylor Swift ya pulveriza récords de ventas”.

El País (España)

“Resulta decepcionante su promesa de regresar al pop chisposo de 1989 o Red, algo que se podía intuir ya que la producción la firman los suecos Max Martin y Shellback… Ya dábamos por perdida la profundidad que desplegó en los álbumes producidos por Jack Antonoff y Aaron Dessner…”

The Guardian (Reino Unido)

“El pop electrónico efervescente de Reputation y 1989 brilla por su ausencia… aún más sorprendente es la clara falta de ganchos innegables y melodías clavadas. Las canciones están bien hechas, pero en términos de momentos genuinamente memorables, Showgirl solo muestra un estribillo asesino”.

Pitchfork (EE. UU.)

“The life of a showgirl no es realmente una nueva dirección musical o temática para Swift en el sentido de Reputation o Folklore. En la mayoría de los sentidos, es una continuación predecible de su catálogo”.

