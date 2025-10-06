Taylor Swift: su madre reacciona ante Wood, su canción más explícita

La cantante también se refirió al uso del doble sentido en su nuevo trabajo discográfico

Taylor Swift habló sobre la reacción de su madre, Andrea Swift, ante la canción Wood, incluida en su nuevo álbum The life of a showgirl. El tema ha llamado la atención por su doble sentido y por las referencias que los seguidores asocian con los genitales de su actual prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Taylor Swift sobre la reacción de su madre Andrea a “Wood” en una nueva entrevista con Morning Mash Up:



“Creo que ella cree que esa canción trata sobre supersticiones, y sin duda lo es. Ahí está la gracia del doble sentido: en esa canción se ve lo que uno quiere ver” pic.twitter.com/V5j0Iy137P — Taylor Swift Uruguay 🇺🇾 (@TaylorSwiftUy) October 6, 2025

Taylor Swift lanza The Life of a Showgirl: amor, deseo y una nueva era Leer más

Durante una entrevista en el programa The morning mash up de SiriusXM, la artista explicó cómo su madre interpretó la canción. “Creo que ella piensa que esa canción trata sobre supersticiones populares, lo cual… lo cual absolutamente es”, señaló.

Taylor Swift disfruta del doble sentido en sus letras

Swift explicó que disfruta jugar con el doble sentido en sus letras. “Esa es la alegría del doble sentido. Esa canción, puedes leerla para la gente y simplemente les pasa por encima. En esa canción ves lo que quieres ver”, comentó.

La cantante también se refirió al uso de un lenguaje más explícito en su nuevo trabajo discográfico. “Si para mí mejora la intensidad del momento o, en términos de sílabas, consonantes y vocales, si resalta más… hay ciertas letras que simplemente funcionan mejor. O si siento que es parte del lenguaje de cómo hablaría el personaje que interpreto en esa canción”, explicó.

RELACIONADAS Bad Bunny le recomienda aprender español a los fans de la NFL

Sobre sus decisiones creativas, añadió: “Hay muchas razones por las que eliges incluir una mala palabra o cierta frase o aliteración. Pero eso es lo que más me gusta de escribir canciones: esas decisiones son divertidas y, muchas veces, graciosas de tomar”.

Con The life of a showgirl, Swift continúa explorando nuevas facetas líricas y estilísticas, manteniendo su presencia constante en el panorama musical internacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!