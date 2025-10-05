Bad Bunny le recomienda aprender español a los fans de la NFL

El artista usa su aparición en SNL para responder a las reacciones sobre su presentación en el Super Bowl 2026

La confirmación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX ha generado una reacción política en Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que habrá una amplia presencia de agentes de inmigración durante el evento, previsto para febrero de 2026.

“Vamos a estar en todas partes. Vamos a hacer cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley”, dijo Noem en una entrevista con el creador de contenido conservador Benny Johnson.

El anuncio de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) sobre la participación del intérprete puertorriqueño provocó críticas en sectores conservadores, que cuestionaron la decisión de incluir a un artista latino y abiertamente crítico con las políticas migratorias de EE. UU.

Johnson, quien cuenta con cerca de cuatro millones de seguidores en X, se refirió a Bad Bunny como un “enemigo acérrimo de Trump” y un “activista en contra de ICE”, asegurando que la NFL “se está autodestruyendo”.

Consultada sobre esos comentarios, Noem respondió: “Ellos apestan, nosotros vamos a ganar, Dios nos bendecirá, nosotros tendremos nuestra consciencia tranquila y ellos no podrán dormir en las noches”.

La funcionaria confirmó además que su departamento coordinará la seguridad del evento deportivo. “El Departamento de Seguridad Nacional es responsable de mantenerlo a salvo. Yo tengo la responsabilidad de que todos puedan venir al Super Bowl, que tengan la oportunidad de disfrutarlo e irse, y eso es lo que representa EE. UU. Así que, sí, estaremos por todos lados en ese lugar”, señaló.

El debate sobre la presencia de agentes migratorios en el Super Bowl se intensificó luego de que Bad Bunny mencionara, en una entrevista con la revista i-D, que había decidido ofrecer una residencia de conciertos únicamente en Puerto Rico por temor a redadas migratorias en sus presentaciones en EE. UU. continental. “Estaba el problema de que ICE podría estar fuera. Y es algo de lo que hablábamos y que nos preocupaba mucho”, afirmó el artista.

El Super Bowl, considerado uno de los eventos televisivos más vistos en Estados Unidos, ha tenido como protagonistas del show de medio tiempo a figuras como Michael Jackson, Madonna, Prince y Beyoncé. En los últimos años, esta presentación ha adquirido además una dimensión digital, generando millones de reproducciones en redes sociales.

Bad Bunny, tres veces ganador del Grammy y principal nominado a los Grammy Latino 2025, se suma así a la lista de artistas que han encabezado el espectáculo más esperado del año en el deporte estadounidense.

Bad Bunny speaks about his Super Bowl performance in Spanish at end of SNL monologue:



"If you didn't understand what I just said, you have 4 months to learn."

Bad Bunny y su discurso sobre la Superbowl

Bad Bunny aprovechó su participación como anfitrión en la apertura de la temporada 51 de Saturday Night Live para referirse a las reacciones que ha generado su próxima presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Durante su monólogo, el artista habló en español y, tras una breve pausa, se dirigió al público con una frase que fue recibida con risas y aplausos: “If you didn’t understand what I just said, you have four months to learn” (“Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”).

El comentario hizo alusión al debate surgido tras su elección como figura central del evento deportivo más visto en Estados Unidos. La confirmación de Bad Bunny como intérprete del espectáculo ha sido tema de discusión en distintos sectores, especialmente luego de que autoridades del Gobierno estadounidense manifestaran su desacuerdo con la decisión de la NFL.

La emisión del programa también marcó el regreso del intérprete puertorriqueño al set de SNL, donde ya había participado como anfitrión en una temporada anterior. En esta ocasión, compartió escenario con la cantante Doja Cat, invitada musical del episodio.

Saturday Night Live, uno de los programas más longevos de la televisión estadounidense, inició su nueva temporada el sábado 4 de octubre de 2025. En los próximos episodios se anunció la participación de Amy Poehler junto al músico Role Model y, posteriormente, de Sabrina Carpenter, quien asumirá el rol de presentadora e intérprete.

