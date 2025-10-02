Trump anunció que habrá agentes del ICE en el Super Bowl: Bad Bunny se presentará

El presidente confirmó presencia de ICE en el Super Bowl, donde Bad Bunny será parte del espectáculo musical

El Super Bowl 59 será escenario de vigilancia migratoria y diversidad cultural, con Bad Bunny en el show musical.

El Super Bowl 59, que se celebrará en febrero de 2026 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, no solo será el evento deportivo más visto del año en Estados Unidos. También se ha convertido en un escenario de decisiones políticas y culturales que generan debate. El presidente Donald Trump anunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán presentes durante el evento, lo que ha despertado preocupación entre comunidades migrantes.

Mientras tanto, el espectáculo del medio tiempo contará con la participación de Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes del momento, en una edición marcada por contrastes entre entretenimiento y vigilancia.

ICE en el Super Bowl: seguridad o mensaje político

La presencia de agentes del ICE en el Super Bowl genera debate sobre seguridad, migración y política en eventos masivos. iSTOCK

La presencia de agentes del ICE en el Super Bowl fue confirmada por el presidente Trump como parte de un operativo de seguridad nacional. Aunque no se han detallado las funciones específicas que cumplirán, el anuncio ha generado inquietud entre activistas y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten que esta medida podría tener un efecto disuasorio entre asistentes migrantes.

El Super Bowl, que tradicionalmente reúne a más de 100 millones de espectadores, se convierte así en un espacio donde se cruzan el deporte, la política y el debate sobre migración.

Bad Bunny en el show de medio tiempo

Bad Bunny se suma al espectáculo del Super Bowl, marcando un hito para la representación latina en el escenario global. TELEMUNDO

El espectáculo musical promete ser uno de los más diversos y esperados. Bad Bunny, artista puertorriqueño que ha roto barreras en la industria global, se presentará junto a otros músicos como Kendrick Lamar y SZA. Su participación representa un hito para la representación latina en eventos de alto perfil en Estados Unidos.

Con éxitos que fusionan reguetón, trap y crítica social, Bad Bunny se ha consolidado como una voz influyente entre jóvenes y comunidades hispanas. Su presencia en el Super Bowl es vista como un gesto de inclusión cultural en medio de un clima político tenso.

El Super Bowl 59 será más que un partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Será escenario de las tensiones y transformaciones que atraviesan Estados Unidos: desde el uso del deporte como plataforma política hasta la reivindicación de identidades diversas en el espectáculo musical.

La presencia de ICE y de Bad Bunny en un mismo evento revela cómo el Super Bowl se ha convertido en un escenario donde se cruzan discursos, símbolos y emociones que van mucho más allá del fútbol americano.

