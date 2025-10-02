Bad Bunny y todas las reacciones políticas por su participación en el Super Bowl

Para Corey Lewandowski la participación del puertorriqueño es un desacierto porque es un odiador de Trump

El anuncio de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 provocó una serie de reacciones políticas en Estados Unidos. Corey Lewandowski, asesor jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), advirtió que podría desplegar agentes migratorios durante el evento deportivo.

Las repercusiones de su presentación en la final de la NFL

Yami Safdie y Luck Ra hacen cumbia junto a Los Ángeles Azules Leer más

Las declaraciones se dieron en una entrevista con el activista y youtuber Benny Johnson. Este último sostuvo que el cantante puertorriqueño “se niega a realizar una gira en Estados Unidos porque teme mucho a ICE”. Lewandowski respondió: “Es tan vergonzoso que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para que los represente en el medio tiempo del partido”. En ese show llamado The Benny Show aseguró: “No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente”, fue la respuesta de Lewandowski. “Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los meteremos en un centro de detención y los deportaremos”.

Johnson cuestionó que la NFL eligiera a Bad Bunny como figura central del espectáculo. En su programa dijo: “La NFL decidió contratar a un travestista, que odia a Estados Unidos y a ICE; un tipo puertorriqueño cuya música nunca había escuchado, pero su nombre es Bad Bunny. Y dice que no le gusta Donald Trump”.

El presentador agregó que el artista “respaldó a Kamala Harris, y no canta en inglés”.

Además, en ese mismo pódcastTras la noticia de que Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl 2026, un miembro clave de la administración de Donald Trump advirtió que agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes en el evento.

Lewandowski, quien trabajó en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, respaldó esas críticas y apuntó también contra la liga: “Ha sido tan woke durante años. (…) Hay un montón de grandes bandas y gente del mundo del espectáculo que podrían estar tocando en ese espectáculo y que unirían a la gente y no la separarían”.

Bad Bunny en el Super Bowl: Seguidores de Trump critican su participación Leer más

El funcionario también se refirió al exjugador de la NFL, Colin Kaepernick: “No, apestabas. Y por eso no te elegían. Ya sabes, por eso ningún equipo quería escogerte, porque son un negocio, y punto”.

La importancia de Bad Bunny en el mundo latino

El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, señaló tras el anuncio que su presentación será un homenaje a la historia latina. “Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown. Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el Halftime show del Super Bowl”, declaró.

Bad Bunny ya había participado en el Super Bowl de 2020 como invitado en la presentación de Shakira y Jennifer López.

La elección del intérprete fue supervisada por Jay-Z, fundador de Roc Nation y responsable de la curaduría artística del medio tiempo. En un comunicado, señaló: “Lo que Bad Bunny ha hecho y continúa haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!