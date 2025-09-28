Yami Safdie y Luck Ra hacen cumbia junto a Los Ángeles Azules

La banda mexicana Los Ángeles Azules estrenó la canción 'Si Sabes Contar' en colaboración con los artistas argentinos Yami Safdie y Luck Ra. El tema aborda el final de una relación amorosa y ya está disponible en plataformas digitales como Spotify y Tidal.

La letra de la canción indica: “Si sabes contar, ya no cuentes conmigo. Tú nunca me podrás olvidar, de una vez te lo digo. Si sabes contar, no cuentes con mis besos. Este amor para ti se acabó, no me hables de un regreso. Si sabes contar, no cuentes con mis manos, que esas no te vuelven a tocar, porque ya no te amo”.

Yami Safdie comentó: “Cuando arranqué mi carrera como cantante uno de mis sueños era hacer una colaboración con Los Ángeles Azules. Hoy puedo poner otro check a mi lista de deseos. Sus letras siempre han sido una inspiración para mí y hacerlo con mi compatriota Luck Ra es un lujo. Ojalá disfruten esta canción tanto como nosotros disfrutamos al hacerla”.

Los detalles del nuevo videoclip

El lanzamiento incluye un videoclip oficial en el que Los Ángeles Azules interpretan el tema junto a Yami Safdie y Luck Ra en distintos escenarios que reflejan la historia de la canción.

Yami Safdie recibió su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Pop por “Querida yo” y fue nominado como Mejor Nuevo Artista en los TikTok Awards Night 2023. Luck Ra alcanzó el primer lugar del Billboard Argentina Hot 100 con la versión cuarteto de “Tu Misterioso Alguien” y se desempeña como coach en La Voz Argentina.

Actualmente, Los Ángeles Azules continúan su gira internacional con presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Argentina y México, incluyendo dos fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, los días 10 y 11 de diciembre.

