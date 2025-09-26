¿Qué artistas se presentarán en La Gran Feria de Guayaquil 2025?

Conoce los detalles del evento y el proceso para adquirir las entradas

Guayaquil recupera su tradición ferial con un nuevo evento que se desarrollará del 9 al 12 de octubre en el Parque Samanes. La Gran Feria de Guayaquil, La Mamá de las Ferias, anunció su cartelera oficial de conciertos y abrió la venta de entradas a través de tickets.com.ec y

La feria proyecta recibir a más de 400.000 visitantes en cuatro días y contará con gastronomía, emprendimiento, áreas familiares y una programación musical de alcance internacional.

Cartel de conciertos de La Gran Feria de Guayaquil

9 de octubre: Elvis Crespo y Víctor Manuelle

10 de octubre: Grupo Niche, Kapo y el homenaje de despedida de Alci Acosta en Guayaquil, la ciudad donde inició su carrera

11 de octubre: Wilfrido Vargas y Luis Fonsi

12 de octubre: AU-D, Tranzas, Douglas Bastidas, Jenny Rosero, Don Medardo y sus Players, Los Diamantes de Valencia

El anuncio más destacado es el regreso de Luis Fonsi a Guayaquil tras siete años. Sobre su participación, los organizadores señalaron: “La presentación de Luis Fonsi en La Gran Feria de Guayaquil consolida el cartel de artistas internacionales más imponente reunido en la historia de la ciudad”.

Entradas y precios para La Gran Feria de Guayaquil

General (feria + show): $10

Zona VIP: $100

Los tickets están disponibles desde el 3 de septiembre en línea y mediante el número de WhatsApp +593 098 0008 000.

Además de los conciertos, La Gran Feria de Guayaquil ofrecerá dos zonas gastronómicas con sabores de la Costa, Sierra y Amazonía, así como espacios para emprendedores y marcas. Cada jornada se extenderá de 11:00 a 02:00 con accesibilidad y seguridad garantizadas.

Con esta programación, Guayaquil se suma a la agenda internacional de espectáculos y marca el inicio de un espacio que busca repetirse cada año como una plataforma cultural y económica para la ciudad.

