¿Qué artistas se presentarán en La Gran Feria de Guayaquil 2025?

Conoce los detalles del evento y el proceso para adquirir las entradas

Guayaquil recupera su tradición ferial con un nuevo evento que se desarrollará del 9 al 12 de octubre en el Parque Samanes. La Gran Feria de Guayaquil, La Mamá de las Ferias, anunció su cartelera oficial de conciertos y abrió la venta de entradas a través de tickets.com.ec y 

La feria proyecta recibir a más de 400.000 visitantes en cuatro días y contará con gastronomía, emprendimiento, áreas familiares y una programación musical de alcance internacional.

Cartel de conciertos de La Gran Feria de Guayaquil

  • 9 de octubre: Elvis Crespo y Víctor Manuelle

  • 10 de octubre: Grupo Niche, Kapo y el homenaje de despedida de Alci Acosta en Guayaquil, la ciudad donde inició su carrera

  • 11 de octubre: Wilfrido Vargas y Luis Fonsi

  • 12 de octubre: AU-D, Tranzas, Douglas Bastidas, Jenny Rosero, Don Medardo y sus Players, Los Diamantes de Valencia

El anuncio más destacado es el regreso de Luis Fonsi a Guayaquil tras siete años. Sobre su participación, los organizadores señalaron: “La presentación de Luis Fonsi en La Gran Feria de Guayaquil consolida el cartel de artistas internacionales más imponente reunido en la historia de la ciudad”.

Entradas y precios para La Gran Feria de Guayaquil

  • General (feria + show): $10

  • Zona VIP: $100

Los tickets están disponibles desde el 3 de septiembre en línea y mediante el número de WhatsApp +593 098 0008 000.

La portada del álbum Jombriel de la suerte

Además de los conciertos, La Gran Feria de Guayaquil ofrecerá dos zonas gastronómicas con sabores de la Costa, Sierra y Amazonía, así como espacios para emprendedores y marcas. Cada jornada se extenderá de 11:00 a 02:00 con accesibilidad y seguridad garantizadas.

Con esta programación, Guayaquil se suma a la agenda internacional de espectáculos y marca el inicio de un espacio que busca repetirse cada año como una plataforma cultural y económica para la ciudad.

