Aldo De Nigris: Esta es la alta suma que ganó en la Casa de los Famosos México

El exfutbolista y creador de contenido, a pesar de ser uno de los menos conocidos, consiguió llevarse el premio mayor

El desenlace de La Casa de los Famosos México 2025 no solo consagró a Aldo De Nigris como el favorito del público, sino que también lo posicionó entre las figuras mejor remuneradas del reality. Su paso por el programa le representó una ganancia total estimada de cerca de $267 mil (entre 4,7 y 4,8 millones de pesos), cifra que combina su salario semanal con el premio final.

RELACIONADAS Bad Bunny le recomienda aprender español a los fans de la NFL

La Casa de los Famosos México: Wendy Guevara gana el reality show Leer más

Durante las diez semanas que duró la competencia, De Nigris recibió un sueldo aproximado de $4.444 . Según diversas filtraciones, el monto neto por su permanencia habría alcanzado entre unos 44 mil dólares, una cantidad menor frente a la que habrían percibido otros participantes de ediciones anteriores.

¿Cuánto ganó Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México?

El impulso económico principal provino del premio mayor, valorado en $ 200 mil, que obtuvo tras acumular 19 millones 139 mil 698 votos en la gala final.

El nivel salarial del exfutbolista y creador de contenido contrasta con el de su tío, Poncho De Nigris, quien en la primera temporada del reality habría recibido unos $25 mil por semana.

El momento exacto en el que le comunican a Aldo De Nigris que es le ganador de La Casa de los Famosos México. Cortesía

¿Quién es Aldo De Nigris? Aquí su trayectoria

Aldo Tamez De Nigris, nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León. Su participación en el reality La Casa de los Famosos le ha permitido consolidar una carrera independiente en el entretenimiento y el contenido digital.

Proveniente de una familia vinculada al deporte y la televisión, es sobrino de Poncho de Nigris, conductor y figura mediática, y de los exfutbolistas Antonio 'Tano' y Aldo de Nigris. Desde pequeño mostró interés por el fútbol y se unió a las fuerzas básicas de los Rayados de Monterrey, pasando por la Sub-18 y Sub-20 hasta llegar a la segunda división. A los 19 años se retiró del deporte profesional luego de que sus equipos de segunda división fueran eliminados, sin debutar en la Liga MX.

Tras su retiro, De Nigris optó por continuar sus estudios gracias a una beca en el Tec de Monterrey y comenzó a explorar el mundo digital como creador de contenido. Abrió su canal de YouTube “Más allá del fierro”, donde entrevistó a diversas personalidades con un estilo propio.

Su trayectoria en realities incluye también la participación en Guerreros de Televisa y Exatlón Estados Unidos de Telemundo. Actualmente se dedica a crear contenido sobre fitness y deporte, y produce un podcast bajo el mismo nombre de su canal, con planes de desarrollar un nuevo proyecto junto a Abelito, tercer lugar de La Casa de los Famosos.

Conciertos en Ecuador: La cartelera de espectáculos musicales de octubre Leer más

La combinación de carisma, autenticidad y estrategia dentro del reality le permitió coronarse como ganador y recibir el premio de 4 millones de pesos mexicanos. Con ello, Aldo De Nigris consolidó su propio camino en el entretenimiento, demostrando que puede construir una carrera independiente de su apellido familiar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!